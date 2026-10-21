सलाद में खीरा और टमाटर एक साथ खाना सही है या गलत? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

सर्दियों हो या गर्मियां, जब भी हम खाने की थाली सजाते हैं तो उसमें सलाद का होना सबसे अहम माना जाता है. प्लेट में रखी हरी-भरी चीजें देखकर ही खाने का मजा दोगुना हो जाता है. खासकर जब बात वजन घटाने की हो या फिर पेट को फिट रखने की, तो सबसे पहले खीरा और टमाटर का नाम ही जुबान पर आता है. हम में से ज्यादातर लोग रोज दोपहर या रात के खाने के साथ खीरे और टमाटर की प्लेट काटकर रख लेते हैं और बड़े चाव से खाते हैं. हमें लगता है कि कच्ची सब्जियां खाकर हम अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सलाद को आप सबसे ज्यादा सेहतमंद मानकर खा रहे हैं, वह आपके पेट के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए फोर्टिस अस्पताल, गुरुग्राम में डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख दीप्ति खाटूजा ने NDTV को बताया कि अगर आप टमाटर और खीरा एक साथ खाते हैं, तो आपके शरीर को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

खीरा और टमाटर एक साथ खाने से क्यों मना किया जाता है?

डॉक्टर बताती हैं कि हर फूड कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता. जब बात खीरे और टमाटर की आती है, तो इन दोनों की तासीर और पचने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग होता है. खीरा एक ऐसी सब्जी है जो पानी से भरपूर होती है और इसे पचने में बहुत कम समय लगता है. यह पेट को ठंडक देता है और इसके पचने का समय अलग होता है. वहीं दूसरी तरफ टमाटर में एसिडिटी और बीज होते हैं, जिसे पचाने के लिए हमारे पेट को अलग तरह के पाचक रसों की जरूरत पड़ती है. जब आप इन दोनों को एक साथ पेट में भेजते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसे पचाए. इस वजह से पेट में फर्मेंटेशन यानी खट्टापन शुरू होने लगता है जो गैस और एसिडिटी की बड़ी वजह बनता है.

पेट फूलना, गैस और बदहजमी की समस्या:

अक्सर आपने महसूस किया होगा कि भारी खाना खाने के बाद जब हम सलाद खाते हैं, तो कुछ ही देर में पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खीरा और टमाटर जब पेट में मिलते हैं, तो गैस बनने लगती है. खीरे में मौजूद पानी और टमाटर के एसिड का यह मेल पेट के अंदर केमिकल रिएक्शन जैसा काम करता है. जिन लोगों का पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर होता है, उन्हें तो इसे खाते ही खट्टी डकारें आने लगती हैं. कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी और चीज से बदहजमी हुई है, जबकि असली वजह उनकी सलाद की प्लेट में रखा वह गलत कॉम्बिनेशन होता है जो पेट को अंदर से परेशान कर रहा होता है. अगर आपको भी खाना खाने के बाद अक्सर ब्लोटिंग या भारीपन महसूस होता है, तो अपनी इस आदत को थोड़ा बदलकर देखने की जरूरत है.

पोषक तत्वों का पूरा फायदा नहीं मिल पाना:

हम सलाद इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिल सकें. लेकिन जब आप खीरे और टमाटर को एक साथ काटते हैं, तो केमिकल लोचा यहीं रुकता नहीं है. साइंस के मुताबिक, खीरे में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो विटामिन सी को अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं. चूंकि टमाटर विटामिन सी का बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए जब ये दोनों एक साथ पेट में जाते हैं, तो खीरे के एंजाइम्स टमाटर के सारे पौष्टिक तत्वों को मार देते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आप महंगे टमाटर और खीरे काटकर खा तो रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को उसका असली फायदा मिल ही नहीं रहा है. यह तो वही बात हुई कि मेहनत पूरी की जाए और फल जीरो मिले.

सही तरीका क्या है, क्या सलाद खाना छोड़ दें?

अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें सलाद खाना ही बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं. सलाद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, बस इसे खाने का तरीका थोड़ा समझदारी भरा होना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स यह सलाह देते हैं कि अगर आपको खीरा और टमाटर दोनों ही बहुत पसंद हैं, तो इन्हें एक साथ खाने के बजाय अलग-अलग समय पर खाएं. या तो आप खाने के साथ सिर्फ खीरा खाएं और टमाटर को किसी और रूप में लें, या फिर दोनों के बीच कम से कम आधे घंटे का गैप रखें. इसके अलावा, सलाद पर थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक छिड़कने से इसका पाचन थोड़ा आसान हो जाता है. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो पेट भी खुश रहेगा और सेहत भी बनी रहेगी.

Expert: दीप्ति खाटूजा, डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट गुड़ और चना खाने के 5 हैरान करने वाले फायदे