शकरकंद को संस्कृत में क्या कहते हैं? नाम जानकर हो जाएंगे दंग

Shakarkand ka sanskrit naam : सर्दियों का मौसम हो, व्रत-उपवास का समय हो, या फिर शाम की हल्की भूख, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो (Sweet Potato) अपनी मिठास से पेट भर देता है. मीठा और सेहत से भरपूर ये कंद (tuber) हमारे खान-पान का एक जरूरी हिस्सा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी भाषा संस्कृत में इसको क्या कहते होंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका नाम शायद शकरकंद से मिलता-जुलता ही होगा, लेकिन जब आप इसका असली नाम सुनेंगे, तो आपको उसके गुणों का भी पता लग जाएगा.

शकरकंद का संस्कृत नाम - Sanskrit name for sweet potato

शकरकंद को संस्कृत में 'मिष्टालुकम्' (Mistalukam) कहते हैं, है न मजेदार नाम. इस नाम में ही इसका मतलब छिपा है. संस्कृत में 'मिष्ट' (Mista) का मतलब होता है 'मीठा' या 'sweet', और 'आलुकम' (Alukam) का मतलब होता है 'आलू' या 'कंद' (tuber). यानी 'मीठा कंद'.

संस्कृत में इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे 'सितालुक' (Sitaluk) और 'खण्डकालु' (Khandakalu), लेकिन 'मिष्टालुकम्' सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सुनने में भी अच्छा लगता है.

शकरकंद का संस्कृत नाम क्यों है इतना खास - Why is the Sanskrit name of sweet potato so special?

शकरकंद सिर्फ नाम में ही मीठा नहीं है, बल्कि यह अपने गुणों में भी मीठा और लाजवाब है. इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इसे सुपरफूड बनाते हैं.

