Must Try Drink From Jama Masjid: पुरानी दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद रमजान के दौरान इफ्तार से लेकर तरावीह तक अपने खास रूहानी माहौल के लिए मशहूर है, लेकिन रौनक के अलावा यहां की एक और चीज़ बेहद मशहूर है, जिसके लोग दीवाने हैं. 

रमजान का महीना और जामा मस्जिद की गालियां, यहां जाकर जरूर ट्राई करें ये शरबत
Top Drinks to Try Around Jama Masjid

वो क्या है?

जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां मिलने वाली फेमस ड्रिंक्स की, जो आपके फूड वॉक का मजा दोगुना कर देती हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं उन टेस्टी ड्रिंक्स पर. 

मोहब्बत का शरबत: इसका नाम किसने नहीं सुना! यह ड्रिंक जामा मस्जिद की मशहूर ड्रिंक्स में से एक है, जिसे दूध, रूह अफ़ज़ा, चीनी और ताजे तरबूज के टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है और "शरबत-ए-मोहब्बत" के नाम से दिया जाता है. अगर आप बेहतरीन रिफ्रेशिंग ड्रिंक के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो यह आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए. इसे पीने के लिए आपको जामा मस्जिद के सामने मटिया महल रोड पर जाना होगा.

पहाड़ी इमली का गुड़ शरबत: नींबू पानी तो सभी ने पिया होगा, लेकिन क्या कभी आपने गुड़ और नींबू के रस से बना शरबत ट्राई किया है? जैसे यह सुनने में अलग लगता है, वैसे ही इसका स्वाद भी हटकर है, लेकिन यह तय है कि इसका टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा. इसे पीने के लिए आपको जामा मस्जिद के सामने मटिया महल, चितली कबर और पहाड़ी इमली के इलाके में जाना होगा.

सत्तू का घोल: यह एक हेल्दी और स्वादिष्ट ड्रिंक है, जिसे आप बिना सोचे समझे ट्राई कर सकते हैं. शरीर को एनर्जेटिक रखने और भूख पर कंट्रोल करने के लिए यह एकदम शानदार विकल्प है. रमजान में पूरे दिन की थकान दूर करने के लिए आप इस ड्रिंक का मजा उठा सकते हैं.

