ये 3 Dinner Recipe झट से बनकर हो जाएंगी तैयार, मेहनत भी कम और घर वाले भी हो जाएंगे खुश

Easy Dinner recipe : दिनभर की भागदौड़ और ऑफिस के काम के बाद जब रात को किचन में जाने की बारी आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, 'आज खाने में क्या बनेगा?' थकावट इतनी होती है कि कुछ भारी बनाने का मन नहीं करता, लेकिन परिवार की फरमाइश भी पूरी करनी होती है. ऐसे में हम आपके लिए ऐसी 3 ऐसी रेसिपी लेकर आए जिन्हें बनाने में न तो घंटों लगेंगे और न ही आपको बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा और परिवार वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

एक पैन में थोड़ा तेल या घी गरम करें. इसमें जीरा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें. प्याज हल्का गुलाबी होने पर टमाटर और बेसिक मसाले (हल्दी, नमक, लाल मिर्च) डाल दें. जब मसाला तेल छोड़ दे, तो हाथ से मैश किया हुआ पनीर मिलाएं. ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालें.

इसे आप गर्मागर्म परांठे या पाव के साथ सर्व करें.

कुकर में घी गरम करें, खड़े मसाले (तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी) डालें. अब अपनी पसंद की सब्जियां जैसे मटर, गाजर, आलू और बीन्स डालें. धुले हुए चावल और स्वादानुसार नमक मिलाकर पानी डालें. बस 1-2 सीटी और आपका खिला-खिला पुलाव तैयार है.

इसमें मेहनत जीरो है और पोषण भरपूर. इसे आप दही या अचार के साथ मजे से खा सकते हैं.

रोस्टेड सेवईं को उबलते पानी में हल्का पकाकर छान लें. कड़ाही में राई, कड़ी पत्ता, मूंगफली और प्याज का तड़का लगाएं. बारीक कटी सब्जियां डालें और फिर उबली हुई सेवईं मिक्स करें. नींबू का रस ऊपर से डालें.

आपको बता दें कि यह पचने में बहुत आसान है और बच्चों को तो यह नूडल्स जैसा लगता है.

