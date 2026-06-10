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बिना चीनी के बनाएं हेल्दी ओट्स लड्डू, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए हैं फायदेमंद, फटाफट नोट करें रेसिपी

अगर आपका मीठा खाने का मन है लेकिन ज्यादा चीनी और कैलोरी लेने से बचना चाहते हैं, तो ओट्स के लड्डू बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं.

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बिना चीनी के बनाएं हेल्दी ओट्स लड्डू, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए हैं फायदेमंद, फटाफट नोट करें रेसिपी
Oats Laddu Recipe
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मीठा खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ज्यादा चीनी और कैलोरी की वजह से लोग अक्सर अपनी पसंदीदा मिठाइयों से दूरी बना लेते हैं. ऐसे में ओट्स के लड्डू एक स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प बन सकते हैं. फाइबर से भरपूर ओट्स, खजूर की प्राकृतिक मिठास और ड्राई फ्रूट्स के गुणों से तैयार ये लड्डू न सिर्फ स्वाद में शानदार होते हैं, बल्कि शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा भी देते हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए रिफाइंड चीनी की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप हेल्दी स्वीट डिश की तलाश में हैं, तो ओट्स के लड्डू जरूर ट्राई करें.

ओट्स के लड्डू बनाने के लिए सामग्री-

  • 2 कप ओट्स
  • 1 कप खजूर (बीज निकाले हुए)
  • 1/2 कप बादाम
  • 1/4 कप काजू
  • 2 बड़े चम्मच किशमिश
  • 2 बड़े चम्मच घी
  • 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

ओट्स के लड्डू बनाने की विधि- 

  1. सबसे पहले एक पैन में ओट्स को 4-5 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें.
  2. बादाम और काजू को भी हल्का भूनकर ठंडा कर लें.
  3. मिक्सर में ओट्स, बादाम और काजू को दरदरा पीस लें.
  4. खजूर को मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें.
  5. एक पैन में घी गर्म करें और उसमें खजूर का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट चलाएं.
  6. अब इसमें ओट्स और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  7. मिश्रण थोड़ा ठंडा होने पर हाथों से गोल-गोल लड्डू बना लें.
  8. तैयार लड्डुओं को एयरटाइट डिब्बे में रखें.

ओट्स लड्डू खाने के फायदे- 

  • ओट्स के लड्डू फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
  • ये पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और बार-बार भूख लगने से बचाते हैं.
  • खजूर और ड्राई फ्रूट्स शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करते हैं.
  • इनमें रिफाइंड चीनी नहीं होती, इसलिए यह अपेक्षाकृत हेल्दी मिठाई मानी जाती है.
  • ओट्स में मौजूद पोषक तत्व दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

मीठा खाने का मन हो और सेहत का भी ध्यान रखना हो तो ओट्स के लड्डू ट्राई करें.  यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हेल्दी स्नैक का अच्छा ऑप्शन है. वर्कआउट के बाद एनर्जी बढ़ाने के लिए भी इन्हें खाया जा सकता है.

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