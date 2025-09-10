आटा कितने घंटे में खराब हो जाता है? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं इस सच को अनदेखा

How long does flour stay fresh: हर घर की रसोई में आटा (flour) सबसे ज़रूरी चीज है. सुबह की रोटियों से लेकर शाम के पराठों और पकौड़ों तक, हर डिश की जान आटा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका आटा कितने दिनों तक ताजा रहता है? या फिर गलत तरीके से स्टोर करने पर यह कितनी जल्दी खराब हो सकता है? असलियत यह है कि आटे की ताजगी सिर्फ खाने के स्वाद पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सेहत पर भी असर डालती है.

आटे को सही तरीके से स्टोर करना क्यों जरूरी है? (aata kharab hone ke lakshan)

आटा नमी और गर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है. अगर आप इसे खुले डब्बे या प्लास्टिक बैग में लंबे समय तक रखते हैं, तो इसमें फफूंदी, कीड़े और यहां तक कि चूहों का असर भी हो सकता है, इसलिए आटे को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में और ठंडी, सूखी जगह पर रखना चाहिए.

आटा कितने समय में खराब होता है? (aata store karne ka tarika)

साधारण गेहूं का आटा – 1 से 2 हफ्तों में खराब होना शुरू हो जाता है अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए.

मिक्स आटा (मैदा + गेहूं + चोकर) – 2 से 3 हफ्तों तक ताजा रह सकता है.

गर्मियों और बरसात में इसकी शेल्फ लाइफ और भी कम हो जाती है, क्योंकि नमी और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं.

खराब आटे की पहचान कैसे करें? (aata kharab hone se kaise bachaye)

केवल रंग देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि आटा खराब है या नहीं. असली संकेत ये हैं:-

अजीब या खट्टा गंध आना.

छोटे कीड़े या फफूंदी दिखना.

स्वाद में बदलाव.

आटे का चिपचिपा या गुठलियों वाला होना.

अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो आटे को तुरंत फेंक देना चाहिए.

आटे को लंबे समय तक ताजा रखने के आसान उपाय (Atta storage hacks)

आटा छोटे बैच में खरीदें, ताकि पुराना जल्दी इस्तेमाल हो जाए.

आटे को कभी भी गीले हाथ या बर्तन से न छुएं.

गर्मियों में आटे को फ्रिज या ठंडी जगह पर स्टोर करें.

चाहें तो आटे को हल्का सा भूनकर भी उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं.

खराब आटे से होने वाले नुकसान (Signs of spoiled flour)

खराब आटे से बनी रोटियां या पराठे खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइज़निंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं. यही वजह है कि आटे की ताजगी को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

माइक्रोवेव मिथक (Healthy kitchen tips Hindi)

कुछ लोग सोचते हैं कि आटे को माइक्रोवेव में रखकर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से आटे की नमी और भी बढ़ जाती है, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

