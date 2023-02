Indore Famous Street Food: खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें इंदौर की 56 मार्केट, मिलते हैं खाने के लाजवाब व्यंजन

क्या आपने कभी Black Noodles के बारे में सुना है? इस यूनिक थाई डिश ने इंटरनेट को किया Confused

इंदौर के स्ट्रीट फूड की अपनी एक अलग पहचान है जो देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के प्रभावों का मिश्रण है. आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा - पिज्जा और सैंडविच से लेकर इंदौरी पोहा और फेमस जलेबी तक. सितंबर 2021 में, सराफा बाजार और 56 दुकान दोनों को इंदौर में 'क्लीन स्ट्रीट फूड' हब होने के लिए एफएसएसएआई (FSSI) से पुरस्कार मिला. तो चलिए आपको बताते हैं इंदौर के फेमस छप्पन बाजार में जाकर आपको क्या खाना चाहिए?

56 दुकान या छप्पन मार्केट क्या है? इंदौर के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड हब (What Is 56 Dukan Or Chappan Market? All About Indore's Famous Street Food Hub):

56 दुकान या छप्पन मार्केट इंदौर के सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड हब में से एक है. यह शहर के न्यू पलासिया इलाके में स्थित है. इसे 2021 में 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' टैग से सम्मानित किया गया था. छप्पन बाजार को 'छप्पन भोग' के नाम से जाना आता है जो पारंपरिक रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए तैयार किया जाता है. इस प्रकार, अपने नाम की ही तरह इस स्ट्रीट फूड हब में ठीक 56 दुकानें हैं. यह छप्पन बाजार सातों दिन सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला रहता है.

इंदौर के 56 दुकान का फेमस स्ट्रीट फूड (Famous Street Food From Indore's 56 Dukan):

छप्पन बाजार में आपको पनीर से भरे सैंडविच से लेकर गाढ़े और फ्रूटी शेक तक स्ट्रीट फूड के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. हमने इस स्ट्रीट फूड हब में कुछ बेहतरीन जगहों को चुना है जहां आपको बस जाना है और बेहतरीन स्वादिष्ट खाने का मजा लेना है. तो, अपना पेट खाली करो, अच्छी भूख लाओ और दावत का आनंद लो!

50 रुपये से कम में लें Kolkata Street Foods का स्वाद, कोलकाता में हैं या जा रहे हैं, तो ये 5 मशहूर स्ट्रीट फूड्स हैं Must Try

इंदौर के छप्पन मार्केट उर्फ ​​56 दुकान में घूमने के लिए 6 जगहें हैं (Here Are 6 Places To Visit In Indore's Chappan Market Aka 56 Dukan):

1. यंग तरंग (Young Tarang):

क्विक सर्विस और बेहतरीन स्ट्रीट फूड वो भी बिल्कुल किफायती दामों पर इस दुकान को लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध बनाता है. यहां पर आप हीं स्वादिष्ट चाट आइटम, या लाजवाब साबुदाना खिचड़ी और डोसे की कुछ दिलचस्प फूड को अपने मील में शामिल कर सकते हैं.

2. जॉनी हॉट डॉग्स ( Johney Hot Doges):

जी हां आपने सही सुना! हॉट डॉग एक ऐसा स्ट्रीट फूड जो यहां के लोगों के दिलो-दिमाग पर छाया हुआ है और लोग इसे बेहद पसंद करते हैं. वेजिटेरियन हॉट डॉग लोगों को बेहद पसंद आता है. इसके अलावा नॉन वेज में चिकन और मटन के भी काफी सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं. इसके अलावा आप यहां पर इंदौर का फेमस एग डिश बैंजो भी ट्राई कर सकते हैं.



3. विजय चाट हाउस (Vijay Chaat House):

विजय चाट हाउस इंदौर के पसंदीदा फूड सेंटर्स में से एक है जिसका मेनू लिमिटेड है. आप यहां पर क्लासिक पोहा जलेबी, कचौरी या खोपरा पैटीज़ एक बार जरूर ट्राई करें, यकीन मानें इनको खाने के बाद आप निराश नहीं होंगे.

4. रमेश मसाला डोसा (Ramesh Masala Dosa):

इंदौर के स्ट्रीट फूड वेंडर्स ने डोसे को एक अलग लेवल पर चेंज कर दिया है! आप पनीर, मसाला, शेज़वान सॉस या मकई जैसे टॉपिंग के साथ कई प्रकार के डोसे के ऑप्शन को चुन सकते हैं. हम पर विश्वास करें, आपको इनको खाने के बाद पछतावा नहीं होगा.

5. सैम के मोमोज (Sam's Momos):

अगर आप कुछ अलग खाने के मूड मे हैं तो आपके लिए ये दुकान बेस्ट है. स्वादिष्ट पनीर मोमोज से लेकर रोल्स, शावरमा इन सबकी इतनी वैराइटी मौजूद हैं कि आप इनको खाने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या खाएं और क्या नहीं.

6. ॐ नमकीन (Om Namkeen):

इंदौर अपनी स्वादिष्ट नमकीन के लिए जाना जाता है और इसके लिए ओम नमकीन सबसे परफेक्ट जगह है. इस आउटलेट पर आपको नमकीन की अलग-अलग वैराइटी देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए.