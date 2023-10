India Vs Pakistan World Cup: मैच देखने के दौरान चंडीगढ़ के परिवार ने स्विगी पर 70 बिरयानी ऑर्डर किए, यूजर ने पूछा...

ये भी पढ़ें: No Carb Pizza: एक्टर ऋतिक रोशन का "नो कार्ब पिज़्ज़ा" इंटरनेट पर मजा रहा धूम, यहां देखें पोस्ट

स्विगी ने फिल्म आरआरआर से राम चरण और जूनियर एनटीआर की तस्वीर साझा करते हुए कहा, "चंडीगढ़ में एक परिवार ने एक बार में 70 बिरयानी का ऑर्डर दिया, ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि कौन जीत रहा है़."

70 biryanis ordered by a household in chandigarh in one-go, seems they already know who's winning 👀 #INDvsPAK pic.twitter.com/2qQpIj5nhu

यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तुरंत हिट हो गया. खाने-पीने के शौकीन और क्रिकेट प्रेमी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपना एक्साइटमेंट साझा किया.

एक यूजर ने लिखा, "आश्चर्य है कि ऑर्डर कैसे डिलीवर हुआ? ऐप ने सिर्फ एक डिलीवरी पार्टनर नामित किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से उस एक व्यक्ति के लिए यह असंभव था."



