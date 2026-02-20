विज्ञापन
विशेष लिंक

Iftar Special: आज इफ्तार में क्या नया बनाएं, नोट करें रेसिपी

Iftar Easy Recipes: बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है जिसका स्वाद चखने से कोई खुद को रोक नहीं सकता, चाहे डिनर पार्टी हो या कोई भी उत्सव. वहीं, अगर यह मसालेदार सालन या ताज़ा रायते के साथ खाने को मिल जाए, तो बस क्या कहने, नोट करें आसान रेसिपी. 

Read Time: 5 mins
Share
Iftar Special: आज इफ्तार में क्या नया बनाएं, नोट करें रेसिपी
Ramadan Recipes & Iftar Ideas

Iftar Easy Recipes: नया दिन, नया रोजा और नई इफ्तारी और वही सेम सवाल, कि क्या नया बनाया जाए? आज हम आपके साथ स्वादिष्ट मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी. बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है जिसका स्वाद चखने से कोई खुद को रोक नहीं सकता, चाहे डिनर पार्टी हो या कोई भी उत्सव. वहीं, अगर यह मसालेदार सालन या ताज़ा रायते के साथ खाने को मिल जाए, तो बस क्या कहने, नोट करें आसान रेसिपी. 

इफ्तार मेनू क्या है?

आज के इफ्तार मेनू में मटन बिरयानी है,

सामग्री: 

चावल के लिए:

  • 1 तारा अनीस
  • 500 ग्राम बासमती चावल (उबला हुआ)
  • 2 तेज पत्ते
  • 2 काली इलायची
  • 2 छोटे चम्मच काला जीरा
  • 6 काली मिर्च
  • 6 हरी इलायची
  • 2 दालचीनी
  • 6 लौंग
  • 1 छोटा चम्मच सौंफ
  • 1/4 जायफल
  • 1 जावित्री
  • 3 छोटे चम्मच नमक

मटन के मैरिनेशन के लिए:

  • 1 किलो मटन (2 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ)
  • 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला
  • 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट
  • 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट
  • 3 बड़े चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट
  • 4 बड़े चम्मच गाढ़ा दही
  • 1 नींबू का रस
  • धनिया पाउडर
  • जीरा पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच नमक

अन्य सामग्री:

  • 4 प्याज (कटे हुए)
  • 2 टमाटर (कटे हुए)
  • 1/4 कप दूध (गुनगुना)
  • घी
  • केसर के धागे
  • तेल
  • गुलाब जल
  • केवड़ा एसेंस

बनाने की विधि:

मटन को मैरीनेट करें: मटन में फेंटा हुआ दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट, मिर्च पाउडर, नमक, नींबू का रस और गरम मसाला मिलाएं और फिर उसे 3 घंटे के लिए मैरीनेट होने दें. 

फ्राइड प्याज बनाने की विधि: प्याज को बहुत पतले स्लाइस में काटें, स्लाइस को अलग-अलग कर लें. एक पैन या कढ़ाई में तेल डालें और प्याज के स्लाइस को सुनहरा भूरा होने तक भूनें. ध्यान रखें कि प्याज जले नहीं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके भूनें. सारे स्लाइस एक साथ न डालें, इससे प्याज आपस में चिपक जाएंगे. देखें कि सभी प्याज के स्लाइस तेल में डूबे हों. एक समान भूरा रंग आने तक लगातार लेकिन धीरे-धीरे चलाते रहें. तले हुए प्याज को छेद वाली चम्मच या करछी से निकाल लें, फिर उन्हें पेपर टॉवल से ढकी प्लेट पर रखें.

मटन पकाएं: एक मोटे तले वाले पैन में घी गरम करें. बचा हुआ कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें. प्याज के हल्के सुनहरे भूरे होने तक लगातार चलाते हुए पकाएं, फिर अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मैरीनेट किया हुआ मटन डालें और तेज आंच पर सात से आठ मिनट तक पकाएं. धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. तीन कप पानी डालकर उबालें, आंच धीमी करें और ढककर मटन के लगभग पकने तक पकाएं. टमाटर, नमक, गरम मसाला पाउडर और ताजा हरा धनिया डालकर मीडियम आंच पर 15 मिनट तक पकाएं, बीच-बीच में चलाते रहें, घी मसालों से अलग हो जाएगा और मीट में पानी जैसी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए. 

चावल तैयार करें: सिर्फ़ अच्छी क्वालिटी के लंबे दाने वाले बासमती चावल इस्तेमाल करें. चावल को 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. पानी साफ़ होने तक अच्छी तरह धो लें, सारा पानी निकाल दें. एक छोटे कपड़े में इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जयफल, काली मिर्च, शाही जीरा, चक्र फूल लें और गांठ बांधकर पोटली बना लें अब पानी उबालें, चावल, तेज पत्ता, नमक और पोटली डालें, ढककर चावल के 1/3 पकने तक पकाएं. पानी निकाल दें और पूरी मसाला पोटली निकाल लें. 

बिरयानी की लेयर लगाएं: एक बड़ा, भारी तले वाला पैन लें जिसका ढक्कन टाइट हो. पैन में 2 टेबलस्पून घी डालें, धीमी आंच पर घी पिघलाएं. पैन को ध्यान से पलटें और घुमाएं ताकि घी पैन के तले और किनारों पर लग जाए. आंच बंद कर दें. पके हुए चावल की एक लेयर डालें, फिर पके हुए मीट के टुकड़े, केसर का पानी छिड़कें, तले हुए प्याज के स्लाइस और घी डालें. फिर से चावल की एक लेयर डालें, फिर मीट... ऐसे ही पकाएं जब तक आपका काम न हो जाए. ऊपर और नीचे की लेयर चावल की होगी. कटे हुए पुदीना और धनिया, तले हुए प्याज और कटी हुई हरी मिर्च और आधे नींबू के रस से ढक दें. ढक्कन लगा दें. पैन को आटे या एल्युमिनियम फॉयल से सील कर दें, फिर ढक्कन लगा दें. आंच सबसे कम रखें और इस 'दम' प्रोसेस में बिरयानी को 40 मिनट तक पकाएं. ध्यान रखें कि आपका पैन भारी तले का हो वरना चावल जल जाएंगे या आप एक फ्लैट तवा रखकर पैन को उस तवे पर रख सकते हैं. 40 मिनट के बाद आंच बंद कर दें और बिरयानी को 10 मिनट और रहने दें. अब सर्विंग बाउल में निकाल लें रायता और सलाद के साथ सर्व करें. 

इसे भी पढ़ें: मार्केट से खरीदना बंद कर दें ये 5 चीजें, खर्चा होगा कम पैसे की होगी बचत...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Muslim Mutton Biryani Recipe, Mutton Biryani Recipe Pakistani, Indian Mutton Biryani Recipe, Kerala Mutton Biryani Recipe, Hyderabadi Mutton Biryani Recipe
Get App for Better Experience
Install Now