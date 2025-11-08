तीखा खाने के हैं शौकीन तो घर पर ही बनाएं हरी मिर्च का पाउडर, खाने में जोड़ देगा एक्सट्रा स्वाद

विज्ञापन
Green Chili Powder: अगर आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं लेकिन लाल मिर्च खाने से बचते हैं और हरी मिर्च को ही अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे हरी मिर्च पाउडर को घर पर बनाने का तरीका. ये खाने में एक्सट्रा स्वाद और तीखापन जोड़ता है.

Green Chili Powder Recipe | घर पर कैसे बनाएं हरी मिर्च का पाउडर

Green Chili Powder: अगर आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं लेकिन लाल मिर्च खाने से बचते हैं और हरी मिर्च को ही अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे हरी मिर्च पाउडर को घर पर बनाने का तरीका. ये खाने में एक्सट्रा स्वाद और तीखापन जोड़ता है. जिन लोगों को तीखा खाना पसंद है उनको तो ये जरूर बनाकर रखना चाहिए. आप इसे सब्ज़ियों, पराठों, अचार और चटनी में मिलाकर खा सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं हरी मिर्च का पाउडर बनाने का तरीका. 

हरी मिर्च का पाउडर घर पर कैसे बनाएं ( Green Chili Powder Recipe)

सामग्री

  • ताजी हरी मिर्च – 250 ग्राम
  • नमक – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)
  • नींबू रस – 1 छोटा चम्मच 

विधि

हरी मिर्च का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर अच्छे से साफ कर लें. अब इनको एक ट्रेन मे फैलाएं और 2-3 दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए रख दें. अगर धूप नही हैं तो आप इसे ओवन या एयर फ्रायर में भी सुखा सकते हैं. जब मिर्च पूरी तरह से सूख जाए तो उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें. आप इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख लें. और खाना बनाते समय इसका इस्तेमाल करें. 

ये हरी मिर्च पाउडर को आप आटा गूंथते समय मिला लें तो इससे पराठे में एक तीखा स्वाद आएगा. खासकर अगर आप कोई स्टफ्ड या प्याज पराठा बना रहे हैं तो. इस पाउडर को आप अपनी चटनी में मिलाकर भी खा सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

