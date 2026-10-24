30 की उम्र के बाद कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं? जानें किस चीज में सबसे ज्यादा होता है Collagen

आज के समय में 30 की उम्र के बाद महिलाओं में कोलेजन कम होने लगता है. इसकी कमी से स्किन को तमाम समस्याएं परेशान कर सकती हैं. क्योंकि इससे झुर्रियों, त्वचा की ढीलापन और ग्लो कम हो जाता है. दरअसल 30 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई बदलाव नजर आने लगते हैं. लेकिन थोड़ी सी केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाके खुद को फिट यंग और सेहतमंद रखा जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कोलेजन बढ़ाने क्या खाना चाहिए.

क्या होता है कोलेजन?

कोलेजन (Collagen) शरीर में पाया जाने वाला एक तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो स्किन, हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों, बालों, नाखूनों और लिगामेंट्स को मजबूती देने का काम करता है. इसे अक्सर शरीर का ग्लू भी कहा जाता है.

क्या काम करता है कोलेजन?

स्किन को टाइट और मुलायम बनाए रखना

स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखना

झुर्रियों को देर से आने में मदद करना

बाल और नाखूनों को मजबूत बनाना

जोड़ों और हड्डियों को सपोर्ट देना

चेहरे का कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं-

1.प्रोटीन रिच डाइट-

प्रोटी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसलिए शरीर को सही क्वांटिटी में प्रोटीन मिलना जरूरी है. ऐसे में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए.

क्या खाएं- आप अपनी डाइट में पनीर, दही, मूंग दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, टोफू और ड्राई फ्रूट्स नट्स आदि को शामिल कर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं.

2. विटामिन C रिच डाइट-

विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और वायरल संक्रमण से बचाने ही नहीं बल्कि, स्किन का डैमेज होना, कोलेजन की कमी को दूर करने में भी मददगार है.

क्या खाएं- विटामिन सी के लिए आंवला, संतरा, नींबू, कीवी, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर् को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. बायोटिन और जिंक-

शरीर के लिए बायोटिन और जिंक दोनों ही बहुत जरूरी हैं. क्योंकि इसकी कमी से स्किन में दाग-धब्बे, हेयर और नेल्स कमजोर हो सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसकी कमी को दूर करने के लिए चीजें किचन में ही मौजूद हैं.

क्या खाएं- बादाम, कद्दू के बीज, तिल, मशरूम, अंडे की सफेदी खा सकते हैं.

किन चीजों से बनाएं दूरी-

जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन

स्मोकिंग

अल्कोहल का अधिक सेवन

देर रात तक जागना

धूप में बिना सनस्क्रीन के रहना

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