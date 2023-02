How To Fight Sugar Cravings: सिगरेट से लेकर शक्कर तक हर लत से छुटकारा दिला सकती है किचन में रखी ये छोटी सी चीज...

यहां देखें पोस्टः

क्या खाने से मिलेगी क्रेविंग से निजात- What Will Eating Get Rid Of Cravings?

क्रेविंग से निजात पाने का हल सुझाया है लाइफस्टाइल कोच Luke Coutinho ने. इंस्टाग्राम पर उन्होंने इससे संबंधित एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के मुताबिक सिर्फ एक लौंग से आपको अधिकांश किस्म की क्रेविंग से छुटकारा मिल सकता है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि लौंग से आपको किसी तरह की एलर्जी या परेशानी नहीं होना चाहिए. आपको लौंग सूट करती है तो आप बेहद आसानी से इस छोटे से मसाले के जरिए क्रेविंग पर काबू पा सकते हैं.

कैसे करें लौंग का इस्तेमाल? How To Use Clove:

Luke Coutinho के अनुसार लौंग को मुंह में रखना है. लेकिन उसे चबाना या निगलना नहीं है. लौंग को दांतों के बीच दबाकर उसे चूसते रहना है. ऐसा करने से शुगर, अल्कोहल, सिगरेट की क्रेविंग कम होती है. साथ ही सांसों की बदबू, दांत दर्द और अपच से भी छुटकारा मिल सकता है. किसी किस्म का फंगल इंफेक्शन होने पर या मतली और उलटी का अहसास होने पर भी लौंग चूसने से राहत मिल सकती है.

क्यों फायदेमंद है लौंग? Health Benefits Of Clove:

लौंग में यूजेनॉल नाम का तत्व होता है. ये एक नेचुरल एनेस्थेटिक तत्व है. जो इन तकलीफों में राहत देता है. लौंग चूसने के अलावा लौंग के तेल के इस्तेमाल से भी क्रेविंग और दूसरी तकलीफों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.