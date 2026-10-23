आज क्या बनाऊं: तवे पर तंदूर जैसा लच्छा पराठा कैसे बनाएं? शेफ की इस ट्रिक से मिनटों में करें तैयार

क्या आप भी ढाबा या रेस्टोरेंट के स्वाद वाला परतदार लच्छा पराठा खाना पसंद करते हैं. लेकिन इसे घर पर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको शेफ रणवीर बरार द्वारा यूट्यूब पर (hef Ranveer Brar) शेयर रेसिपी बता रहे हैं. जिसे आप बिना किसी झंझट के घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. मैदे से तैयार यह नान बाहर से गोल्डन और कुरकुरा होता है, जबकि अंदर से नरम रहता है. इसकी खासियत इसकी खूबसूरत परतें हैं, जो इसे साधारण नान से अलग बनाती हैं. इसे दाल, पनीर या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व किया जा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं लच्छा पराठा-

सामग्री-

डो के लिए-

350 ग्राम मैदा

नमक स्वादानुसार

आवश्यकता अनुसार पानी

1 छोटा चम्मच तेल

गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल के लिए-

सामग्री-

3-4 लहसुन की कलियां

2-3 बड़े चम्मच घी

2 बड़े चम्मच तेल

कोटिंग के लिए-

सामग्री-

सूजी

खसखस

देगी लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल विधि-

एक पैन में बारीक कटा हुआ लहसुन, घी और तेल डालें. धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक पकाएं. लहसुन के गोल्डन होने तक भूनें, ताकि उसका स्वाद तेल में अच्छी तरह आ जाए. गैस बंद करें और तैयार गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल को आगे उपयोग के लिए अलग रख दें.

कोटिंग विधि-

एक ट्रे या प्लेट में सूजी, खसखस, देगी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मिश्रण एकसार हो जाए. तैयार कोटिंग मिश्रण को अलग रख दें और पराठे/नान की लोई को कोट करने के लिए इस्तेमाल करें.

विधि-

एक बड़े बाउल या परात में मैदा, नमक, तेल और आवश्यकता अनुसार पानी डालें. सभी चीजों को मिलाकर मुलायम आटा गूंथ लें. आटे को गीले कपड़े से ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें, ताकि वह अच्छी तरह सेट हो जाए. तैयार आटे से एक बड़ी लोई लें और उसे हल्का बेलकर चपटा कर लें. अब इसे पतली शीट के रूप में बेल लें. शीट पर तेल गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल अच्छी तरह लगाएं. उंगलियों की मदद से इसे प्लीट्स में मोड़ें. प्लीटेड शीट को हल्का खींचते हुए रोल करें और फिर गोल आकार में लपेट लें. इस रोल की हुई लोई को 10 मिनट के लिए आराम करने दें. इसके बाद लोई को तैयार कोटिंग मिश्रण में अच्छी तरह लपेटें. अब इसे दोबारा पतला बेल लें और ऊपर से गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल अच्छी तरह लगा दें. तवा गरम करें और उस पर थोड़ा गार्लिक फ्लेवर्ड ऑयल लगाएं. तैयार नान को तवे पर डालें और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेंके. हल्के हाथों से नान को दबाकर या क्रश करके उसकी परतें खोलें. गरमा-गरम लच्छा नान को शाही पनीर, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर या किसी भी पसंदीदा ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व करें.

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