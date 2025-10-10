क्या गेहूं की रोटी बन रही है डायबिटीज़ मरीजों के लिए नुकसानदायक? जानें सच

Can Diabetic Patient Eat Wheat Roti in Hindi: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो शरीर में तब होती है जब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है. इस तरह से शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. ग्लूकोज का इस्तेमाल शरीर की ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है. जब इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता है और ये ब्लड में ही रह जाता है. इस कंडीशन में ग्लूकोज कोशिकाओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है. बता दें कि डायबिटीज, कई दूसरी गंभीर बीमारियों को भी अपनी तरफ आक्रषित करता है. यह आंखों, किडनी और हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है. इसलिए डायबिटीज रोगियों को अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है. डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में एक सवाल जो अमूमन डायबिटीज मरीजों के मन में होता है कि वो गेहूं की रोटी खा सकते हैं या नहीं.

डायबिटीज में रात को गेहूं की रोटी खा सकते हैं? (Can You Eat Wheat Roti if You Have High Diabetes in Hindi)

बता दें कि गेहूं की रोटी में कार्ब्स और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. इसलिए इसका सेवन नुकसान पहुंचा सकता है. बता दें कि डायबिटीज रोगियों को शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए कार्ब्स लेना जरूरी होता है. लेकिन आप गेहूं की रोटी की जगह दूसरी चीजों से कार्ब्स लेना चाहिए. यानी डायबिटीज रोगियों को रात के समय गेहूं के आटे की रोटी खाने से परहेज करना चाहिए.' अगर डायबिटीज के मरीज रोटी खाना चाहते हैं तो वो इसके साथ पनीर या फिर मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं.

डायबिटीज में गेहूं की रोटी खाने के नुकसान- Side Effects of Wheat Roti in Diabetes in Hindi

गेहूं की रोटी में शुगर होता है, इससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है.

गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेटस भी अधिक होते हैं. अगर आप गेहूं की रोटी खाएंगे, तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है.

हालांकि, आप गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर रोटी खा सकते हैं.

इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, जो शुगर लेवल को बढ़ाता है.

डायबिटीज रोगियों को कौन-से आटे की रोटी खानी चाहिए?

डायबिटीज रोगियों को जौ के आटे की रोटी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा आप चाहें तो बेसन की रोटी भी खा सकते हैं.

