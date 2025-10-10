विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या गेहूं की रोटी बन रही है डायबिटीज़ मरीजों के लिए नुकसानदायक? जानें सच

Gehu Roti in Diabetic: डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान का खास ख्याल रखना होता है. आइए जानते हैं कि क्या गेहूं की रोटी खाने से शुगर बढ़ जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या गेहूं की रोटी बन रही है डायबिटीज़ मरीजों के लिए नुकसानदायक? जानें सच
डायबिटीज के मरीज गेहूं की रोटी खा सकते हैं.

Can Diabetic Patient Eat Wheat Roti in Hindi: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो शरीर में तब होती है जब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है. इस तरह से शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. ग्लूकोज का इस्तेमाल शरीर की ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है. जब इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता है और ये ब्लड में ही रह जाता है. इस कंडीशन में ग्लूकोज कोशिकाओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है. बता दें कि डायबिटीज, कई दूसरी गंभीर बीमारियों को भी अपनी तरफ आक्रषित करता है. यह आंखों, किडनी और हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है. इसलिए डायबिटीज रोगियों को अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है. डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में एक सवाल जो अमूमन डायबिटीज मरीजों के मन में होता है कि वो गेहूं की रोटी खा सकते हैं या नहीं.

डायबिटीज में रात को गेहूं की रोटी खा सकते हैं? (Can You Eat Wheat Roti if You Have High Diabetes in Hindi)

बता दें कि गेहूं की रोटी में कार्ब्स और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. इसलिए इसका सेवन नुकसान पहुंचा सकता है. बता दें कि डायबिटीज रोगियों को शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए कार्ब्स लेना जरूरी होता है. लेकिन आप गेहूं की रोटी की जगह दूसरी चीजों से कार्ब्स लेना चाहिए. यानी डायबिटीज रोगियों को रात के समय गेहूं के आटे की रोटी खाने से परहेज करना चाहिए.' अगर डायबिटीज के मरीज रोटी खाना चाहते हैं तो वो इसके साथ पनीर या फिर मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: रात को बार-बार जाना पड़ता है पेशाब तो जान लीजिए क्या है बीमारी, आर्युवेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे करें इलाज

डायबिटीज में गेहूं की रोटी खाने के नुकसान- Side Effects of Wheat Roti in Diabetes in Hindi

  • गेहूं की रोटी में शुगर होता है, इससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है.
  • गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेटस भी अधिक होते हैं. अगर आप गेहूं की रोटी खाएंगे, तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है.
  • हालांकि, आप गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर रोटी खा सकते हैं.
  • इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, जो शुगर लेवल को बढ़ाता है.

डायबिटीज रोगियों को कौन-से आटे की रोटी खानी चाहिए?

डायबिटीज रोगियों को जौ के आटे की रोटी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा आप चाहें तो बेसन की रोटी भी खा सकते हैं. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kya Diabetes Me Roti Kha Sakte Hai, Kya Diabetes Me Roti Kha Sakte Hai In Hindi, Can You Eat Wheat Roti If You Have High Diabetes, Can Diabetic Patient Eat Wheat Roti?, Does Wheat Increase Sugar Level?, Is Wheat Bad For High Blood Sugar?, Can Diabetic Patient Eat Wheat Roti, Can Diabetics Eat Wheat Roti, Can Diabetic Eat Wheat Chapati, Can Diabetics Eat Wheat Bread, Can Diabetics Eat Wheat Bread At Night
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com