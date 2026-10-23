बिना ओवन और मैदे के ऐसे बनाएं बाहर जैसे खस्ता रवा बिस्किट, देखें वीडियो

चाय की चुस्की के साथ अगर घर का बना कुछ कुरकुरा और स्वादिष्ट नाश्ता मिल जाए, तो शाम का मज़ा दोगुना हो जाता है. अक्सर हम बाजार से बेकरी वाले बिस्किट खरीदकर लाते हैं, जिनमें तरह-तरह के प्रिजर्वेटिव्स और पाम ऑयल मिले होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिना ओवन और बिना मैदे के, घर पर ही मिनटों में बेकरी जैसे खस्ता बिस्किट बना सकते हैं? इस रेसिपी की खास बात ये है कि रसोई में रखी कुछ चीजों से ही यह झटपट तैयार हो जाते हैं. जब आप इन्हें गरमा-गरम चाय के साथ परोसेंगे, तो घर का हर सदस्य आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा. बच्चे हों या बड़े, यह होममेड बिस्किट सभी को बहुत पसंद आएंगे.

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सामग्री:

सूजी (½ कप)

पीसी चीनी (⅓ कप)

नारियल बुरादा (3 चम्मच)

सफेद तिल (1 चम्मच)

देसी घी (2-3 चम्मच)

बेकिंग सोडा (½ छोटा चम्मच)

दूध (3-4 चम्मच)

तेल

बनाने की विधि:

एक बर्तन में सूजी, चीनी, नारियल बुरादा, तिल, बेकिंग सोडा और देसी घी डालकर हाथों से अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर मध्यम नरम आटा तैयार कर लें. आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर हथेलियों से दबाकर बिस्किट का आकार दें. ऊपर से थोड़े सफेद तिल चिपका दें. कढ़ाई में तेल हल्का गरम करें. बिस्किट को धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. ठंडा होने पर ये एकदम खस्ता हो जाएंगे. इन्हें चाय के साथ सर्व करें या एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें.

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