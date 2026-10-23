सर्दियों का सबसे ताकतवर लड्डू कौन सा है?

सर्दियों के मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. इस मौसम में भारतीय घरों में तरह-तरह के लड्डू बनने लगते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्म रखने और भरपूर एनर्जी देने का काम करते हैं. लेकिन जब भी लड्डूओं की बात आती है सबसे पहले नाम पंजाब की मशहूर आटे की पिन्नी का नाम आता है. देसी घी, गेहूं के आटे, मेवों से तैयार की जाने वाले यह पारंपरिक लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि इसे सर्दियों का पावरहाउस फूड भी माना जाता है. पंजाब के लगभग हर घर में ठंड शुरू होते ही पिन्नी बनाई जाती है और परिवार के सदस्यों को रोजाना खाने के लिए दी जाती है.

अगर आप भी सर्दियों में ऐसा पारंपरिक और पौष्टिक लड्डू ढूंढ रहे हैं जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखे, तो पंजाबी आटे की पिन्नी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

कैसे बनाएं आटे की पिन्नी- (How to make Aate ki Pinni)

पंजाबी स्टाइल की आटे की पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर गोंद को अच्छी तरह भून लें. गोंद को अलग निकाल कर काजू और बादाम को भी उसी घी में भून लीजिए. इनको निकाल कर इसी घी में आटे को भी गोल्डन होने तक भून लेना चाहिए. अब किसी छोटे पैन में खरबूजे के बीजों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए. इसके बाद इसी पैन में नारियल का बूरा भी भून लीजिए. अब काजू को छोड़कर सभी सूखे मेवों के बीजों को एक साथ मिक्सी में ब्लैंड कर लीजिए और देसी घी में भुने हुए आटे में अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. इसके बाद इसी मिक्सचर में पिसी हुई चीनी ऐड कीजिए और इलायची पाउडर भी डालिए और अच्छी तरह मिक्स करके हाथों की मदद से छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए.

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