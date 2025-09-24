24 में से 22 घंटे फोन पर रहते हैं? आंखों की रोशनी बढ़ाने के देसी उपाय...

विज्ञापन
Which Food Is Best For Eye Vision: कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.  

Ankho ke liye kya khaye

Which Food Is Best For Eye Vision: आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर लगातार देखने की वजह से आंखों से जुड़ी समस्याएं होना आम है. बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक को चश्मा लगना, आंखों में जलन होना, सूखापन, धुंधला दिखना और सिरदर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए कई लोग आंखों को हेल्दी रखने के लिए दवाइयां और आई ड्रॉप्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स. 

आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं?

त्रिफला चूर्ण: त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में आंखों के लिए अमृत समान माना गया है. ऐसे में रोजाना इसका सेवन आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद हो सकता है. अब सवाल ये है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए? एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर पानी में भिगोकर सुबह छानकर उस पानी से आंखें धोना लाभदायक हो सकता है. 

आंवला: आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आंखों की कोशिकाओं को पोषण देता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाव करवा सकता है. आंखों को हेल्दी रखने के लिए रोजाना सुबह एक चम्मच आंवला रस या ताजे आंवले का सेवन किया जा सकता है. आंवला आंखों से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने और पेट को ठीक रखने में भी सहायक है. 

पालक: पालक को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है. इसमें ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो न केवल आंखों को यूवी किरणों से बचाते हैं, बल्कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी रोकते हैं. पालक में मौजूद तत्व मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी आंखों की समस्याओं को रोकने में भी मदद कर सकते हैं. 

नट्स और सीड्स: अखरोट, चिया सीड्स और बादाम में विटामिन ई और ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और रोशनी को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है. आप चाहें, तो रोजाना एक मुट्ठी इनका सेवन कर सकते हैं.

ब्रोकली: ब्रोकली में विटामिन ए, सी और ई के साथ ल्यूटिन भी पाया जाता है. ये आंखों की सेल्स को रिपेयर करने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

