Amul ने डूडल बनाकर मुंबई में Apple स्टोर की लॉन्चिंग को किया सेलिब्रेट

डेयरी ब्रांड ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, "भारत में एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में खुला है." डूडल में आप अमूल गर्ल को एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ बैठे हुए देख सकते हैं. जिसमें अमूल गर्ल और टिम कुख मक्खन लगे टोस्ट की एक-एक प्लेट का आनंद ले रहे हैं, जिसमें सीईओ की उंगलियों पर मक्खन लगा हुआ है. एप्पल की तरह क्लासिक तरीके से अमूल ने हेडर टेक्स्ट में लिखा, "iMaska for all", जो काफी फनी है. उन्होंने 'कुक' शब्द को बड़ी ही क्लेवर तरीके से इस्तेमाल किया और टैगलाइन दिया, "Cook with it!"

