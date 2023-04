बादाम का दूध पीने से होते हैं ये 5 जबरदस्त फायदे, Weight Loss के साथ ब्लड शुगर को भी रखता है कंट्रोल

क्या हर दिन बादाम वाला दूध पीना सुरक्षित है? | Is It Safe To Drink Almond Milk Every Day?

हां, आप बादाम का दूध हर दिन पी सकते हैं क्योंकि यह नार्मल दूध की तुलना में पूरी तरह से सुरक्षित है. यह लाइट और फ्रेश दूध बनाने के लिए बादाम को पानी के साथ मिलाया जाता है, जिसमें हल्का सा अखरोट जैसा स्वाद होता है. अगर आप को नट्स से किसी तरह की एलर्जी है तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. साथ ही बादाम का दूध शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें और बिना डॉक्टर से पूछें उनको कुछ भी न दें.

बादाम दूध के क्या फायदे हैं? | What Are The Benefits Of Almond Milk?

1. कैल्शियम से भरपूर

बादाम का दूध कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है और दैनिक जरूरत का 37% तक प्रदान कर सकता है. जो गाय और दूध में मिलने वाले कैल्शियन से भी अधिक है. इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी भी होता है, जिससे हड्डियों को मजबूत बनाने और हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है.

2. डेयरी मुक्त और शाकाहारी

चूंकि बादाम का दूध बादाम से बनाया जाता है, इसलिए यह वीगन है. साथ ही जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं वो इसका सेवन आराम से कर सकते हैं.

3. वजन कम करने में

बादाम के दूध में कैलोरी में कम होती है और इसमें अनसैचुरेचेड फैट होता है. इसलिए इसक सेवन वजन घटाने में भी मदद कर सकता है.

4. ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता

बादाम के दूध में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, इसलिए यह ब्लड शुगर को बढ़ाने का कारण नहीं बनता है.

5. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

बादाम के दूध में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है. साथ ही यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकता है.

