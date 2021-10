Amazon Great Indian Festival Sale 2021: अमेज़न पर 2000 रुपये से भी कम कीमत में पाएं ये कमाल के 5 सैंडविच मेकर

मूल रूप से इसकी कीमत रु 2290 है और अभी यह सैंडविच मेकर मात्र रु 1749 मिल रहा है. इस किचन अप्लायंस में एक नॉन-स्टिक ग्रिलिंग प्लेट है जो एक बार में दो बड़े सैंडविच को ग्रिल कर सकती है. इसके अलावा, यह एक ऑटो टेम्परेचर स्विच कंट्रोल और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक कूल-टच हैंडल के साथ आता है.

खासियत:

कीमत: रु. 1790

रेटिंग: 5 में से 4

रंग: काला

आइटम वेट: 1200 ग्राम

2. Prestige Sandwich Maker PGMFD 01

प्रेस्टीज ब्रांड के इस मजबूत और टिकाऊ सैंडविच मेकर में एल्यूमीनियम ग्रिल प्लेट, हीट रेसिस्टेंट और बैकलाइट बॉडी है. इसके अलावा, यह 1.5 मीटर लंबी कॉर्ड के साथ आता है जो इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और रखने में आसान बनाता है. इसमें लाल और हरे रंग के स्ट्रॉग इंडिकेटर भी हैं जो खाने को जलने से बचाते हैं. अभी आप इस सैंडविच मेकर को अमेज़न फेस्टिवल सेल से मात्र रु. 1099 में खरीद सकते हैं.

खासियत:

कीमत: रु. 1099

रेटिंग: 5 में से 4.2

रंग: ब्लैक

वारंटी: निर्माता द्वारा खरीद की तारीख से 1 साल की वारंटी दी गई है.

3. Tosaa T2STSR Sandwich Gas Toaster Regular

इस क्यूट, हैंडी और कॉम्पैक्टल सैंडविच मेकर को कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसके अलावा, यह गैस-स्टोव फ्रेंडली है, आपको बस इतना करना है कि कच्चे सैंडविच को मेकर के बीच में डालें, इसे दोनों तरफ से गैस पर टोस्ट करें, और यह हो गया आपका सैंडविच तैयार. मूल रूप से इसकी कीमत रु 345 है, अभी यह सैंडविच मेकर अब मात्र रु. 199 में उपलब्ध है.

खासियत:

कीमत: 199 रुपये

रेटिंग: 5 में से 4

रंग: ब्लैक

वारंटी: 6 महीने की वारंटी

4. KENT Sandwich Maker, (16024)

इस सैंडविच मेकर में एक सिरेमिक कोटिंग होती है जो सैंडविच तैयार करते समय कम तेल या मक्खन का इस्तेमाल करती है और साफ करने में भी आसान होती है. इसके अलावा, इस प्रोडक्ट में एर्गोनोमिक हैंडल भी हैं जो इसे इस्तेमाल करने और पकड़ने में सुरक्षित बनाते हैं. एक बार आपके सैंडविच को टोस्ट करने के बाद इसका एडजस्टबल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कट-ऑफ अप्लायंस को बंद कर देता है. अभी इस डील को 32 % पर 1249 रुपये में पाएं.



खासियत:

कीमत: रु. 1249

रेटिंग: 5 में से 4.1

रंग: काला

आइटम वेट: 1420 ग्राम

5.HOMEST Grill and Toast Sandwich Maker

हमने आपके लिए एक और गैस-स्टोव फ्रेंडली सैंडविच टोस्टर ढूंढा निकाला है. यह सैंडविच मेकर कुछ ही मिनटों में नाश्ते के लिए क्रिस्पी सैंडविच तैयार करने के लिए एक आइडियल ऑप्शन माना जाता है. इसके अलावा, इसमें आसान पकड़ और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हीट रेसिस्टेंट एर्गोनोमिक शेप हैंडल भी है. इसे अभी मात्र रु. 347 में पाएं.

खासियत:

कीमत: रु. 347

रेटिंग: 5 में से 4.1

रंग: ब्लैक

मटेरियल: नॉनस्टिक

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)