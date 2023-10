मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये नहीं खरीदा तो नहीं बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें क्या है वह चीज

धनतेरस के दिन बाजारों में एक चमक देखने को मिलती है. लोग तरह-तरह की धातुओं (what can we buy on dhanteras 2023) को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि उन्हें खरीदने से लक्ष्मी मां की विशेष कृपा बनी रहती है (how to get goddess lakshmi blessings).

लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरीदे जाने वाले सामानों में सबसे जरूरी सामान क्या है. अगर नहीं तो हम आपको बताते है. वो सामान है नमक. जी हां, धनतेरस के दिन नमक को खरीदना बेहद जरूरी माना जाता है. अगर दीपावली के दिन नमक वाले पानी से पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो दुख, गरीबी (poverty), दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है. इससे व्यक्ति के ध्यान में वृद्धि (dhan me vridhi ke upay) होती है और धन में बरकत होती है. अगर एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रखा जाए तो घर की दरिद्रता दूर होती है. (प्रस्तुति - रौशनी सिंह)

