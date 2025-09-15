विज्ञापन
Weekly Horoscope 15-21 September 2025: धनु को होगा धन लाभ तो कुंभ की चमकेगी किस्मत, जानें आपके लिए कैसें रहेंगे सप्ताह के 7 दिन

Saptahik Rashifal 15-21 September 2025: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए यह सप्ताह करियर-कारोबार, प्रेम-व्यवहार, रिश्ते-नाते आदि की दृष्टि से कैसा रहने वाला है? किस राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल और किस राशि के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा? जानने के लिए जरूर पढ़ें 15-21 सितंबर 2025 का पूरा साप्ताहिक राशिफल.

Weekly Horoscope 15-21 September 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल

मेष (Aries)

इस सप्ताह आप अपने कारोबार को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं. इस हफ्ते आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी. उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. अचानक धन लाभ मिलने की संभावना पूरे हफ्ते बनी रहेगी. नौकरी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से बचें, स्वास्थ्य संबंधित छोटी-मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं.

वृषभ (Taurus)

इस सप्ताह की शुरुआत कुछ उलझनों के साथ हो सकती है. भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा. शरीर में आलस्य की अधिकता हो सकती है, जिसके चलते कार्यों में अवरोध मिल सकते हैं. इससे बचें. वैवाहिक तथा पारिवारिक माहौल सुकून भरा बना रहेगा. सुखों में वृद्धि हो सकती है तथा भोग-विलास से संबंधित चीजों पर खर्चा हो सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं तथा रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है.

मिथुन (Gemini)

इस सप्ताह धन को लेकर चल रही समस्याओं का अंत हो सकता है. बैंकिंग क्षेत्र तथा कमीशन के कार्यों से अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. मुंह तथा स्किन से संबंधित किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उभर सकती है. नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी तथा अपने अधिकारियों का पूर्ण साथ मिलेगा. दैनिक वार्तालाप में अपनी भाषाशैली पर ध्यान दें और तनाव से बचें.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास डगमगा सकता है, जो हफ्ते के मध्यभाग से ठीक हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. नौकरी कर रहे जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यापारी वर्ग किसी पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें, उत्तम रहेगा. कारोबार में नई योजना बनेगी. वाद-विवाद से दूर रहें. किस्मत आपका भरपूर साथ देगी. स्वास्थ्य में कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं.

सिंह (Leo)

इस सप्ताह रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे. भूमि भवन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अचानक यात्रा तथा खर्चे से परेशानी हो सकती है. जो जातक नौकरी तथा व्यवसाय की तलाश में हैं, उनको सफलता प्राप्त हो सकती है. पारिवारिक जीवन मधुरता पूर्ण रहेगा. कामकाज की अधिकता रहेगी. सेहत का ध्यान रखें.

कन्या (virgo)

इस सप्ताह आपके मान-सम्मान में वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं. नौकरी तथा व्यापारिक वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नई सफलताएं प्राप्त हो सकती है. आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित नए ऑफर प्राप्त हो सकते हैं. छात्रों को अपने क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता करनी पड़ सकती है. संतान से तकलीफ मिल सकती है. धनलाभ की प्राप्ति हो सकती है.

तुला (Libra)

इस सप्ताह धन लाभ को लेकर स्तिथियां अच्छी बनी रह सकती हैं. व्यापार कर रहे लोगों के नए कार्यों के साथ-साथ लाभ होने के पूर्ण आसार बने रहेंगे. नौकरी कर रहे जातकों को अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव प्राप्त हो सकता है. प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में अड़चनें मिल सकती हैं. माता को कष्ट हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

इस सप्ताह पुरानी चली आ रही समस्याएं समाप्त होगी. इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. माता से सुख मिलेगा तथा कई प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी. पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा बना रहेगा. अविवाहित लोगों को विवाह हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. यात्राओं के योग हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपको इस हफ्ते अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे. धन का लाभ भी आपको मिल सकता है.

धनु (Sagittarius)

इस सप्ताह आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. नौकरी कर रहे लोगों को नया जॉब मिल सकता है तथा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है. धन लाभ को लेकर स्थितियां आपके पक्ष में बनी रह सकती हैं. स्वास्थ्य से संबंधित छोटे-मोटे विकार बने रह सकते हैं. आप अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. नए वस्त्र आदि खरीदने के योग बन सकते हैं.

मकर (Capricorn)

इस सप्ताह आपका मन कई प्रकार की दुविधाओं से घिरा रहेगा. वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, सतर्क रहें. जॉब कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र से संबंधित सभी कार्य आसानी से संपन्न होते रहेंगे. अचानक से हुए धन लाभ से मन प्रसन्न होगा. किसी भी तरह के तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. वाणी पर नियंत्रण रखें.

कुंभ (Aquarius)

इस सप्ताह की शुरुआत में कुंभ राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का तनाव परेशान कर सकता है. खर्चों में बढ़ोत्तरी हो सकती है. यात्राओं के योग बन सकते हैं. नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा रह सकता है. अगर नई जॉब का प्लान कर रहे हैं तो यह हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है. भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो सकती है.

मीन (Pisces)

इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. सभी रुके काम पूर्ण होंगे. पुरानी चली आ रही परेशानी समाप्त होगी. पराक्रम बढ़ेगा और भाइयों से किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है. माता से सुख मिलेगा तथा कई प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी. पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक मेहनत वाला समय साबित हो सकता है. वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
