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Virgo Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: पैसों के मामलों में सावधानी जरूरी, छोटी गलती बढ़ा सकती है खर्च

Virgo Horoscope Today 16 September 2026, kanya Rashifal:आज दिन का पहला भाग धन, वाणी और व्यवहार से संबंधित रहेगा. भुगतान, बचत या आगामी खर्च की योजना बनाने का अवसर मिलेगा.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: पैसों के मामलों में सावधानी जरूरी, छोटी गलती बढ़ा सकती है खर्च
virgo Aaj Ka Rashifal 16 September 2026 | kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 16 September 2026, kanya Rashi ka Rashifal:आज दिन का पहला भाग कन्या राशि वालों के लिए धन, वाणी और व्यवहार से संबंधित रहेगा. सुबह 10:50 बजे तक चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक गणना और पारिवारिक विषयों पर ध्यान जा सकता है. आज आपकी वाणी में कुछ अलग ही आकर्षण होगा. खाने पीने की इच्छा में भी वृद्धि होगी. किसी भुगतान, बचत या आगामी खर्च की योजना बनाने का अवसर मिलेगा. 

पैसों के मामले में व्यावहारिक सोच आपकी मदद करेगी, लेकिन छोटी रकम को महत्वहीन समझकर खर्च करने की आदत बजट बिगाड़ सकती है. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी कही हुई सामान्य बात भी कोई व्यक्ति गंभीरता से ले सकता है. कार्यालय में किसी की गलती बतानी हो तो अकेले में समझाना अधिक उचित होगा. व्यापार में ग्राहक के साथ मूल्य या भुगतान को लेकर बातचीत हो सकती है. केवल सौदा पक्का करने के लिए ऐसी शर्त स्वीकार न करें जो आगे आपके लिए नुकसानदेह हो.

 सुबह परिवार में किसी खर्च या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह उपयोगी रहेगी, लेकिन दूसरे की प्राथमिकताओं को भी समझें. किसी करीबी को बार-बार अपनी बात साबित करने की जरूरत महसूस हो तो विवाद बढ़ सकता है. 10:50 बजे के बाद चंद्रमा तीसरे भाव में चले जाएंगे.

 किसी काम को लेकर स्वयं पहल करने पर अपेक्षा से बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है. अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, विशेषकर यदि काम में लेखन, संचार या प्रस्तुति शामिल हो. हालांकि लगातार कई लोगों से संपर्क करने के कारण ध्यान बंट सकता है. एक समय में एक ही काम पूरा करने की नीति अपनाएं. 

आर्थिक रूप से दिन का दूसरा हिस्सा नए अवसर तलाशने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन तत्काल निवेश करने के लिए नहीं. यदि कोई नया काम मिले तो पहले उसकी छोटी शुरुआत करें. यात्रा में जरूरी दस्तावेज और सामान संभालकर रखें. 

उपाय: सुबह ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. शाम को विष्णु जी के सामने तुलसी दल अर्पित करके विष्णु सहस्रनाम का यथासंभव पाठ करें.
शुभ रंग: हल्का हरा

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