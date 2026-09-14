बच्चों को बुरी आदतों से बचाना है तो डांटें नहीं, पेरेंट्स को खुद अपनानी होंगी ये 5 आदतें

बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वह अपने माता-पिता से सीखते हैं. माता-पिता ही बच्चे के पहले गुरु होते हैं. बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाने के लिए सिर्फ नियम बनाना या डांटना ही काफी नहीं होता. बच्चे अपने माता-पिता की बातों से कम और उनके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं. वे जैसा देखते हैं, वैसा ही करने लगते हैं. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी आदतें सीखें और एक अच्छी जिंदगी जिएं, तो आपको खुद अपनी कुछ आदतों पर ध्यान देना होगा. चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसी आदतें, जो हर पेरेंट्स को अपनानी चाहिए.

चिल्लाना

माता-पिता का चिल्लाना बच्चों के मन, आत्मविश्वास और मस्तिष्क पर गंभीर नकारात्मक असर डालता है. अगर, मम्मी-पापा घर में जोर से बात करते हैं, तो बच्चे भी वैसे ही बोलना सीख जाते हैं. ऐसे में माता-पिता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह आपस में बात करते समय भी आवाज को सॉफ्ट रखें. आपका बच्चा हमेशा शांत रहे और प्यार से बात करे, तो पहले आपको अपने बोलने की आवाज को धीमा करना होगा. यह आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा.

बच्चे को जिम्मेदारी समझाएं

अगर बच्चा घर के अंदर दौड़ रहा है तो सिर्फ भागो मत कहने के बजाय बच्चे को समझाएं कि घर के अंदर धीरे चलो, ताकि चोट न लगे. ऐसे में बच्चे को ऐसा भी नहीं लगेगा कि उस पर रोक-टोंक लगाई जा रही है.

अपशब्द बोलने की आदत

बच्चे अपने माता-पिता के ही बहुत कुछ सीखते हैं. अगर, घर में गाली-गलौज करते है या फिर ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं. आपको पहले ही रूक जाना चाहिए. क्योंकि अक्सर बोले जाने वाले अपशब्द भी बच्चे सीख जाते हैं. इसे छुड़ाना मुश्किल होता है अगर वे इसे अपने घर में बोलते हुए सुनते हैं. इसलिए, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें.

धूम्रपान या शराब पीना

हर माता-पिता को अपने बच्चे के सामने धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर, बच्चे घर में मम्मी-पापा को सिगरेट पीते या शराब पीते देखते हैं, तो वह भी ऐसी आदत के आदि हो सकते हैं. ऐसे में बच्चों इन बुरी आदतों से दूर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन आदतों को छोड़ना होगा या बच्चों के सामने न करें.

सोने और जागने की आदत

माता-पिता को अपने सोने और जागने की आदत का ध्यान रखना चाहिए. बच्चे देखेंगे कि उनके मम्मी-पापा हर दिन एक ही समय पर सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो वे भी इस आदत को सीखेंगे. आगे चलकर बच्चा भी समय पर सोएगा और सुबह समय पर उठेगा.

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