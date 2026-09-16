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Cancer Tarot Card Rashifal: नौकरी में मिल सकता है मनचाहा मौका, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Cancer Tarot Card Horoscope 16 September:- The High Priestess की ऊर्जा आत्म चिंतन और कार्यों में विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास और बदलाव को लेकर चिंतित होने की जगह उन्हें स्वीकार करने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: नौकरी में मिल सकता है मनचाहा मौका, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
Cancer Tarot Card Horoscope
NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 16 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: ज़रा सा क्रोध बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है. कुछ समय आत्म चिंतन और अपने कार्यों के विश्लेषण में जरूर लगाए. इससे आगे के लिए परेशानियां कम होगी. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सजग रहने के लिए समय अनुकूल है. इस समय की गई मेहनत से अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. जीवन साथी के व्यवहार में आ रहे बदलाव को लेकर ज्यादा चिंता ना करें.बदलाव हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं.इस बात पर विश्वास बनाए रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:- नौकरी में मनचाही योजना प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होने से मन उत्साहित रहेगा. होटल ,रेस्टोरेंट या कैफे से संबंधित लोगों को अपने कार्यों में नवीनता बनाए रखने की कोशिश  नई पहचान बनाने में सहायक रहेगी.प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्वयं को साबित करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ सकती है.कार्य की अधिकता के चलते कुछ निजी कार्यों को रोकना पड़ सकता है.जिन्हें आगे चलकर पूरा करना थोड़ा मुश्किल होगा. 

स्वास्थ्य/Health:- पेट की कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं. इसकी मुख्य समस्या वक्त बेवक्त का खाना हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें. उधार देते समय लिखित कार्यवाही आवश्यक है. 

रिश्ते/Relationship:- व्यवसायिक मीटिंग में कई पुराने लोगों से हुई मुलाकात रोमांचित कर सकती है.इस समय एक नई ऊर्जा का संचार जीवन में महसूस हो सकता है.

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