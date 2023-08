घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए करें यह खास उपाय, सारी मुश्किलें होंगी दूर

Vastu Shastra : आइए जानते हैं निगेटिव एनर्जी को घर से दूर रखने के लिए क्या उपाय (Upay for Negative energy) करना चाहिए.

Vastu Tips To Get Rid Of Negative Energy: निगेटिव एनर्जी (Negative energy) के कारण घर में अशांति, बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं इसलिए निगेटिव एनर्जी को घर से दूर रखना जरूरी होता है. वास्तुशास्त्र (Vastu ) में बहुत ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, काले जादू को घर से दूर रखने में मदद मिल सकती है. madhuri madhu अकाउंट से इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कुछ उपाय शेयर किए गए हैं. आइए जानते हैं निगेटिव एनर्जी को घर से दूर रखने के लिए क्या उपाय (Upay for Negative energy) करना चाहिए.