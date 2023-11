कपूर और गुलाब के फूल का महा उपाय, माना जाता है घर में बनी रहेगी बरकत

इस उपाय को करने के लिए एक गुलाब का फूल लें अब उसके ऊपर एक टुकड़ा कपूर रखकर जला दें.

Measure Of Camphor and Rose Flower : सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान कपूर और गुलाब के फूल का उपयोग किया जाता है. इन दोनों का अपना विशेष महत्व है. जहां गुलाब का फूल देवी-देवता के चरणों में अर्पित किया जाता है, वहीं सुबह शाम की धूप दीप के समय कपूर जलाना शुभ माना जाता है. आपके घर में नकारात्मकता बढ़ गई है, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या आपके घर की बरकत चली गई है तो वास्तु शास्त्र में कपूर और गुलाब के फूल से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर कई फायदे हो सकते हैं. आज के इस आर्टिकल में जानेंगे कपूर और गुलाब के फूल से जुड़ा एक महा उपाय.



कपूर | Camphor : वास्तु शास्त्र में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि जिस घर में सुबह शाम कपूर जलाया जाता है, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है. मान्यता है कि कपूर न सिर्फ घर के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने की क्षमता भी रखता है.



गुलाब का फूल | Rose Flower : वास्तु शास्त्र में गुलाब के फूल का विशेष महत्व बताया गया है. इस फूल का संबंध देवी लक्ष्मी से माना जाता है. मान्यता है कि गुलाब के फूल से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है.



कपूर और गुलाब के फूल का सरल उपाय | Measure of Camphor and Rose Flower