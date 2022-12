Vastu tips : कुत्ता, बिल्ली खरगोश की जगह घर में लाएं इस पक्षी को, परिवार में बनी रहेगी सुख शांति

Vastu tips for home : कई लोग घर की रखवाली के लिए, तो कई शौक के लिए पालतू जानवर घर में रखते हैं. ज्यादातर लोग कुत्ता बिल्ला और खरगोश घर में लेकर आते हैं. जबकि वास्तु के हिसाब से तोता बहुत ही शुभ जानवर होता है घर के लिए. इससे परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है. ये दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उनकी आवाज भी उतनी ही मनमोहक होती है. आज इस लेख में तोते (vastu tips for parrot) को घर में रखने से क्या लाभ होता है और इसके पिंजरे को किस दिशा में रखना अच्छा होता उसके बारे में बताएंगे.

तोता पालने से होते हैं यह फायदे | These are the benefits of having a parrot

1. जो लोग अपने घर में तोता पालते हैं, उनके मन में निराशा कम होती है क्योंकि उनके आसपास बहुत पॉजिटिव माहौल बन जाता है. इतना ही नहीं तोते को घर में रखने से कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है.

2. कहा जाता है कि तोते को घर में रखने से दरिद्रता दूर होती है. अगर आपके घर में तोता नहीं भी है और उसकी तस्वीर है, तो इससे भी राहु, केतु और शनि की बुरी नजर आपके घर पर नहीं पड़ती है और तो और घर में किसी की अकाल मृत्यु की संभावना भी नहीं होती है.

3. वास्तु के अनुसार तोते को घर में पालने से पति पत्नी के रिश्ते भी बेहतर होते हैं. साथ ही दोनों के बीच झगड़े कम होते हैं और रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ती है.

4.आपको बता दें कि घर की पूर्वी उत्तर दिशा में तोते को रखना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर में खुशहाली आती है.तोता पालने के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तोता अगर पिंजरे में रह रहा है, तो भी उसका मन खुश होना चाहिए.

5. अगर तोता नाराज होता है तो कहा जाता है कि वह घर को बद्दुआ भी दे सकता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव घर और जीवन पर पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)