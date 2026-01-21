Vastu Tips for Home Decor: घर की सजावट केवल दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारी एनर्जी, सोच और खुशहाली पर भी गहरा असर डालती है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में रखी चीजों की दिशा, रंग और सजावट का तरीका धन, पॉजिटिविटी और रिश्तों की मजबूती से जुड़ा माना जाता है. हाल ही में वास्तु (Vatu Ke Anusar Ghar Kaise Sajayeb) और होम डेकोर से जुड़े टिप्स को लेकर एक दिलचस्प ट्रेंड (Latest Home Decor Trends) देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग अपने घरों को इस तरह सजा रहे हैं कि वातावरण शांत, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर महसूस हो.

धन और समृद्धि के लिए मुख्य दिशा (Direction for Wealth & Prosperity)

घर में उत्तर और पूर्व दिशा को धन और अवसरों की दिशा माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इन दिशाओं को साफ-सुथरा और रोशन रखना बेहद फायदेमंद होता है. यहां भारी फर्नीचर या बेकार सामान रखने से बचना चाहिए. अगर संभव हो तो इस स्थान पर पौधें, छोटा फाउंटेन या पॉजिटिविटी की प्रतीकात्मक सजावट रखी जा सकती है. माना जाता है कि इससे आर्थिक अवसर बढ़ते हैं और घर में स्थिरता बनी रहती है.

सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीवारों के रंग (Wall Colors for Positivity)

वास्तु के अनुसार घर की दीवारों के रंग भी हमारे मूड और ऊर्जा पर असर डालते हैं. ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया में हल्के और गर्म रंग जैसे क्रीम, हल्का पीला या स्काई ब्लू सकारात्मक माहौल बनाते हैं. वहीं बेडरूम में सॉफ्ट पेस्टल शेड्स शांति और सुकून देते हैं. बहुत गहरे या चटक रंगों का इस्तेमाल कम करना बेहतर माना जाता है. क्योंकि ये कभी-कभी तनाव को बढ़ा सकते हैं.

घर के एंट्री गेट का महत्व (Importance of Main Entrance)

मुख्य दरवाजा घर में आने वाली एनर्जी का एंट्री गेट माना जाता है. इसे साफ-सुथरा और आकर्षक रखना शुभ माना जाता है. दरवाजे के आसपास टूट फूट, जाले या बिखराव न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए. दरवाजे के पास नेमप्लेट साफ लिखी हो और दरवाजे के आगे गंदगी जमा न हो, ये सकारात्मकता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

शांति और खुशहाली के लिए सजावट (Decor Tips for Peace & Happiness)

घर के अंदर सुकून भरा माहौल बनाने के लिए हल्की रोशनी, शांत तस्वीरें और नैचुरल डेकोर बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं. बेडरूम या लिविंग स्पेस में बहुत ज्यादा शोपीस या अव्यवस्था से बचना चाहिए. पौधे, सुगंधित मोमबत्तियां और नेचुरल सजावट घर को लाइव और पॉजिटिव बनाते हैं.