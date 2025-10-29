विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 October 2025: मेष को मिलेगा मनचाहा लाभ तो मिथुन को रहेगी आर्थिक तंगी, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 October 2025: आज बुधवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण आज मेष, वृषभ, कर्क जैसी राशियों का दिन गुडलक लिए रहेगा तो वहीं मिथुन-सिंह जैसी राशियों बहुत सावधानी से करने होंगे अपने काम. कैसा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 29 अक्टूबर 2025, बुधवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 29 अक्टूबर 2025 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 29 October 2025: आज बुधवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण आज मेष और वृषभ जैसी राशियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज इन राशियों को पूरे दिन किस्मत का साथ मिलेगा. जिसके चलते उनके काम बेहद आसानी से और मनचाहे तरीके से पूरे होंगे, लेकिन मिथुन और सिंह जैसी राशियों को आज अपने काम सावधानी के साथ करने की जरूरत रहेगी क्योंकि उनके लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. आज किन चीजों का ध्यान रखकर आप भी अपने दिन को शुभ और लाभप्रद बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 29 अक्टूबर 2025, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों और भागीदारों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. आपकी किसी परियोजना को सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. कार्यालय से जुड़े कामों के लिए यात्रा के भी योग हैं. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा. घर की साज-सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए घर में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. वर्क लोड के कारण थकान का अनुभव होगा. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टी का भाव रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज नए काम की प्रेरणा मिलेगी. कार्य स्थल पर अपनी बुद्धिमता से आसानी से बड़ा काम पूरा कर पाएंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से आपका मन भक्तिमय हो जाएगा. आगे किसी लंबी यात्रा की योजना आज बना सकते हैं. दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों से शुभ समाचार मिलेंगे. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. निवेश के लिए अभी योजना बनाना ठीक नहीं है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. घर-परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा. अपने प्रिय पात्र के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आप क्रोध पर लगाम रखें. नकारात्मक विचारों से दूर रहना आपके हित में होगा. अत्यधिक खर्च से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. पारिवारिक सदस्य और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मनमुटाव या विवाद हो सकता है. इस कारण मन उदास होगा. कार्यस्थल पर काम समय पर पूरा नहीं होने से तनाव हो सकता है. आज ऑपरेशन कराना उचित नहीं होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा चिंतित करने वाला है. ईश्वर की आराधना, जाप और आध्यात्मिकता से आपको शांति का अनुभव होगा.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. वैभवी जीवनशैली तथा मनोरंजक प्रवृत्तियों से आज आप आनंदित रहेंगे. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक रवैया आपके पुराने मतभेदों को दूर कर देगा. व्यापार में आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग भी अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे. आज नौकरी या व्यवसाय में भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि तनावमुक्त रहने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. परिजनों के साथ मतभेद दूर होंगे. निवेश की कोई योजना बना सकते हैं.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज का दिन औसत रहने वाला है. घर में शांति का वातावरण रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों से कम सहयोग मिलेगा. दैनिक कामों में कुछ रुकावटें आएंगी. शत्रुओं तथा विरोधियों की वजह से परेशानी होगी. उच्च अधिकारियों के साथ विवाद टालें. महिलाओं को मायके की चिंता रह सकती है. किसी नए काम को करने में आज उदासीनता रहेगी. दोपहर के बाद किसी काम में मन नहीं लगेगा. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. खूब परिश्रम के बाद भी दोपहर के बाद सफलता कम ही मिलेगी. किसी बीमारी के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च हो सकता है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज संतान सम्बंधी मामलों को लेकर चिंता रहेगी. पेट संबंधी परेशानियां होंगी. विद्याध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है. आज आपको बौद्धिक वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए. हालांकि प्रेमीजनों को प्रणय में सफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात से आनंद का अहसास होगा. शेयर-सट्टे में सावधानी बरतना जरूरी है. गलत जगह निवेश से नुकसान हो सकता है. कार्यस्थल पर कोई नया काम भी आपको मिल सकता है. व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आपके लिए समय मध्यम फलदायक है. किसी बात को लेकर मन ज्यादा इमोशनल रहेगा. अपने प्रिय के साथ मन की बात शेयर करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो शारीरिक ताजगी का अभाव रहेगा. मानसिक चिंता भी रहेगी. धन और यश की हानि हो सकती है. आज किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना चाहिए. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर वाद-विवाद हो सकता है. मौन रहकर विवाद टाल सकेंगे. व्यवसाय में अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायी है. आज आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ भाग्य वृद्धि भी होगी. आप भविष्य को देखते हुए कोई बड़ा अमाउंट निवेश करने की योजना भी बना सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी. आज प्रेम जीवन में आपके लिए आनंददायक समय रहेगा. व्यवसाय में नए काम का आरंभ करने के लिए समय शुभ है. किसी बिजनेस मीटिंग के लिए छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. कार्यस्थल पर आपके अधीनस्थ लोग आपका सहयोग करेंगे.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई मतभेद हुआ हो, तो आज इगो को अलग रखकर मतभेद दूर करें. गलत जगह पैसे खर्च हो सकते हैं. मन में दुविधा रहने से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. निर्धारित काम में सफलता नहीं मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. काम आज आपको बोझ लगेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है. आप ध्यान रखें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का दिन ईश्वर के स्मरण में गुजरेगा. धार्मिक काम में आप व्यस्त रहेंगे. नौकरी या व्यवसाय में भी अनुकूल परिस्थिति रहेगी. आज आपके हर काम सरलता से पूरे होंगे. मान-सम्मान मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के काम आसानी से पूरे होंगे. टीम वर्क में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है. कोई नए टारगेट भी आपको मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में आज का दिन संतुष्टि से भरा रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों से कोई उपहार मिल सकता है. गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य के मामले में अनदेखी से नुकसान हो सकता है. किसी दुर्घटना की वजह से चोट लगने का भय रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर निवेश सोच-समझकर करें.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में कमी रहेगी. किसी बात की अनावश्यक चिंता रहेगी. इससे आपको तनाव होगा. कोर्ट-कचहरी की झंझट में न फंसें. अनुचित स्थान पर पूंजी-निवेश हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह से काम करें. परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ गुस्से से बात ना करें. गुस्से पर नियंत्रण रखें. परिवार की जरूरत पर धन खर्च हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य बना रहेगा. व्यापार में अतिरिक्त मेहनत के बावजूद सामान्य लाभ प्राप्त होगा.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 29 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज मित्रों से आपको लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी होगा. सामाजिक कामों में अधिक रुचि रहेगी. किसी नए व्यक्ति से रोमांचकारी मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन में संतुष्टी का भाव रहेगा. अविवाहित लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आज ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायक होंगे. घर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. संतान से लाभ होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. दूर के रिश्तेदारों से बातचीत होगी. व्यावसायिक लाभ के लिए किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. आज आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचना होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

