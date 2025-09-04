विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 September 2025: सिंह राशि का बढ़ेगा मान तो कुंभ को क्रोध पर रखना होगा काबू, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 September 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, जिसके कारण सिंह राशि के चमकेंगे सितारे तो वहीं कुंभ को मिल सकता है अपनों से कष्ट. कुंभ के अलावा किन राशियों को आज रखनी होगी सावधानी और किनका काम करेगा गुडलक, जानने के लिए जरूर पढ़ें आज 04 सितंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 September 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, जिसके कारण मेष, वृषभ, कर्क और सिंह राशि को जहां सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उनके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे तो वहीं मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ जैसी राशियों को सेहत से लेकर संबंध का विशेष ख्याल रखना होगा. आज के दिन आप किन बातों का ध्यान रख कर अपने दिन को शुभ बना सकते हैं और किस चीज की अनदेखी से आपको कष्ट मिल सकता है, जानने के लिए आइए 04 सितंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल जानते हैं.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू मामलों में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे. घर की कायापलट करने के लिए कुछ नई योजना बनाएंगे. कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. ऑफिस के काम के लिए यात्रा पर जाने की संभावना है. माता तथा स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है. आपके किसी कार्य या प्रोजेक्ट में सरकार की मदद मिलेगी. अत्यधिक कार्यभार से अस्वस्थता का अनुभव होगा.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. विदेश से जुड़े व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है. व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा. नया कोई काम शुरू कर पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी या कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी. संतान की उन्नति से खुश होंगे. आप समय पर आज सभी कार्य करने की स्थिति में रहेंगे. स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है. आज इलाज या शल्य चिकित्सा को टालना बेहतर होगा. क्रोध से खुद की हानि कर लेंगे. दिमाग को शांत रखें. मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप अस्वस्थ रहेंगे. वाणी पर संयम रखने से वाद-विवाद को टालने में सफलता प्राप्त होगी. खर्च अधिक होने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना करें.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज मौज-शौक और मनोरंजन की प्रवृत्ति में आप खोए रहेंगे. मित्रों, परिवार के साथ मनोरंजन या पर्यटन पर जाने का अवसर मिलेगा. स्वादिष्ट भोजन और नए वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी होगी. वाहन सुख प्राप्त होगा. सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मान तथा व्यवसाय में भागीदारी से लाभ होगा. मित्रों से आकर्षण होगा. प्रेमीजनों को प्रेम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे. आज जल्दबाजी में काम नहीं करें.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यश, कीर्ति और आनंद की प्राप्ति होगी. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. बीमार व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलेगी. ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे तथा लाभ होगा. विरोधियों की पराजय होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे. मन विचलित रह सकता है. पेट से संबंधित कोई बीमारी या दर्द रह सकता है. विद्यार्थियों को आज दिक्कत आएगी. पढ़ाई में सीनियर्स की मदद ले सकते हैं. आकस्मिक खर्च की संभावनाएं हैं. बातचीत में तार्किक एवं बौद्घिक चर्चा से दूर रहें. प्रियजनों से मिलाप होगा. शेयर बाजार में निवेश से सावधान रहें. निवेश के लिए अभी कोई योजना बनाना आपके हित में नहीं है. नौकरी या व्यवसाय में ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. अत्यधिक संवेदनशीलता और विचारों के बवंडर से आप मानसिक अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. माता और महिलाओं के मामले में आपको चिंता रहेगी. यात्रा के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं होने से यात्रा करना टालें. सीने में दर्द की परेशानी होगी. जमीन संबंधी मामलों में सावधानीपूर्वक व्यवहार करने की जरूरत है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. कार्यस्थल पर आज केवल अपने काम पर ध्यान दें.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. कार्य सफलता, आर्थिक लाभ और भाग्यवृद्धि के योग हैं. भाई-बहनों के साथ पारिवारिक चर्चा का आयोजन होगा. तन और मन में स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा. मित्रों तथा सगे- संबंधियों के आने से मन खुश रहेगा. आध्यात्मिक तथा गूढ़ विद्या के प्रति रुचि होगी. यात्रा का प्रवास होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है. व्यापारी भी आज आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. उलझे हुए पारिवारिक वातावरण के कारण आप परेशानी का अनुभव करेंगे. निरर्थक धन खर्च होगा. काम पूरा होने में विलंब होगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेना हितकर नहीं है. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी टालने का प्रयास करें. दूर बसने वाले मित्र या स्नेहियों से मुलाकात होगी. ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन मध्यम फलदायी है.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज निर्धारित कार्य सफलता से पूरे होंगे. ऑफिस या व्यावसायिक स्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा. गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक स्वस्थता अच्छा बना रहेगी. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. उत्तम भोजन और वस्त्र-आभूषण मिलेंगे. वैवाहिक जीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा. विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का बना हुआ है.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगेगा. आर्थिक लेन-देन नहीं करना उचित होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव कर पाएंगे. स्वजनों के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे. किसी का हित करने में स्वयं परेशानी में पड़ जाने की आशंका है. क्रोध पर नियंत्रण रखें. मानहानि हो सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. हो सके तो ज्यादातर समय मौन रहें.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 04 सितंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. सामाजिक काम या समारोहों में भाग लेने का अवसर आएगा. मित्रों-स्नेहीजनों के साथ की मुलाकात मन को खुशी देगी. सुंदर स्थान पर पर्यटन का आयोजन होगा. शुभ समाचार मिलेगा. पत्नी और संतान से लाभ प्राप्त होगा. आकस्मिक धन प्राप्त होने की संभावना है. घर का इंटीरियर बदलने के लिए आज कोई वस्तु खरीद सकते हैं. कार्यस्थल पर आप अपने अधूरे काम पूरे कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

