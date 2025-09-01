Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 September 2025: मिथुन को होगा धन लाभ तो मीन को सेहत संबंधी कष्ट, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 September 2025: आज सोमवार को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने पर मिथुन राशि के लिए शुभता और लाभ लिए हुए है. आज इस राशि से जुड़े लोगों को जहां पूरे दिन भी अनुकूलता बनी रहेगी वहीं मीन राशि के लोगों को मन में नकारात्मक विचार लाने से बचना होगा. मीन राशि के साथ किन राशियों को आज दिन भर रखनी होगी सावधानी और किन्हें मिल सकता है सेहत से जुड़े कष्ट? करियर से लेकर कारोबार तक, रिश्ते-नाते से लेकर घर-परिवार तक को लेकर कैसी रहेगी आज स्थिति? जानने के लिए जरूर पढ़ें आज 01 सितंबर 2025 का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा। आज आपको विशेष प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होंगे। आपको रहस्य और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि होगी। आप आध्यात्म के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय योग्य नहीं है। प्रवास के दौरान अचानक कोई तकलीफ आ सकती है। आपको क्रोध और वाणी पर अंकुश रखना पड़ेगा। विरोधी आपका नुकसान कर सकते हैं, आप सचेत रहें। जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है।



वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा। आज आप जीवनसाथी की निकटता का सुख प्राप्त कर सकेंगे। परिवार के साथ सामाजिक समारोह में बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। खुशी में समय व्यतीत होगा। मन से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। सार्वजनिक जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी। व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर सकेंगे। भागीदारी के काम से लाभ होगा। नौकरीपेशा लोग किसी मीटिंग में व्यस्त रह सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ और विदेश से कोई समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा। आपके कई दिनों से रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे। सफलता प्राप्त होगी। घर में सुख- शांति और आनंद आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित रखेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। वित्तीय लाभ होगा। हालांकि दोपहर के बाद ऑफिस में संघर्ष या किसी से मनमुटाव हो सकता है। सावधान रहना आवश्यक है। इस दौरान आप केवल अपने काम पर ध्यान दें। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा। आज आप शांतिपूर्वक दिन व्यतीत करें। किसी बात की चिंता आपको रह सकती है। आपको पेट सम्बंधी कोई तकलीफ हो सकती है। अचानक धन खर्च होने की संभावना है। प्रेमियों के बीच मतभेद हो सकता है। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको बेहद ध्यान रखना होगा। आज आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे। यात्रा टालने की सलाह आपको दी जाती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय लाभ का है।



सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा। आज आपको किसी बात की चिंता रहेगी। परिजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। मां के साथ अनबन होगी या उनकी तबीयत खराब हो सकती है। जमीन, मकान तथा वाहन की खरीदारी या उसके दस्तावेजी काम के लिए अनुकूल समय नहीं है। नकारात्मक विचारों से हताशा उत्पन्न होगी। आज जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद भी रह सकता है। हालांकि दोपहर के बाद आध्यात्मिक रहने से आपका मन शांत रहेगा। इस दौरान अपनी गलतियों के लिए परिवार से क्षमा मांग सकते हैं।

कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा। आज किसी भी काम की नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको काम में सफलता मिलेगी। आप विरोधियों को भी परास्त कर सकेंगे। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। छोटे भाई-बहनों को कोई उपहार भी दे सकते हैं। आर्थिक लाभ भी होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी और अपने साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान मिलेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। आज दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है।

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा। आज आपको जिद छोड़कर लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपनी वाणी को अंकुश में नहीं रखेंगे, तो मनमुटाव हो सकता है। मन की उलझन के कारण कोई निर्णय लेने में कठिनाई होगी। व्यापार को बढ़ाने की किसी योजना पर आज काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आवश्यक है। आज जीवनसाथी के साथ किसी बात का मतभेद आगे नहीं बढ़ने दें। प्रेम जीवन में आज असंतुष्टि का भाव रह सकता है।

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका तन और मन प्रफुल्लित रहेगा। परिजनों के साथ सुख के पल गुजार सकेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के पास से किसी तरह का उपहार मिलेगा। प्रिय व्यक्तियों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकेंगे। घर-परिवार में शुभ कार्यक्रम हो सकता है। घर में मेहमानों के आगमन से मन खुश होगा। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी आनंद प्राप्त हो सकेगा। अविवाहितों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है।

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा। आज अपनी बोली पर संयम रखें। आपको किसी बात पर गुस्सा भी आ सकता है। इससे किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। मानसिक रूप से चिंता सताएगी। दुर्घटना से सावधान रहें। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। परिजनों के साथ मनमुटाव रहेगा। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। ईश्वर की आराधना और आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी। प्रेम जीवन में संतुष्टि के लिए अपने प्रिय की बात को भी महत्व देना होगा।

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्यस्थल पर अधूरे पड़े काम पूरे करने में आप रुचि दिखाएंगे। मित्रों, सगे-संबंधियों के साथ घूमने जाएंगे। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मित्रों और पुत्र से लाभ होगा। शादी योग्य युवक- युवतियों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है। प्रवास का आयोजन होगा। स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा।

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा। आज आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे होंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। काम में सफलता मिलेगी। बुजुर्गों और अधिकारियों की कृपादृष्टि रहने से आप मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त रहेंगे। गृहस्थ जीवन में संतोष रहेगा। धन प्राप्ति और पदोन्नति के योग हैं। आज घर में छोटे भाई-बहनों से आपके संबंध और मधुर होंगे। दोस्तों के साथ शाम में कहीं जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं।

मीन (Pisces)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन वृश्चिक राशि में है। आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा। नकारात्मक विचार आप पर हावी न हो, इसका ख्याल रखें। मानसिक अस्वस्थता से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के संबंध में शिकायत रहेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ सावधानीपूर्वक काम करें। संतान से संबंधित समस्याएं आपको चिंतित करेंगी। विरोधी अपनी चाल में सफल होंगे। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेना आपके लिए हितकारी होगा। आज ज्यादातर समय आप केवल अपना काम ही करें।

