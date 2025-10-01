Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 October 2025: आज कर्क को होगा लाभ तो कन्या को रहेगी चिंता, जाने अपना भी हाल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 30 September 2025: आज बुधवार के दिन चंद्रमा धनु राशि में है, जिसके कारण आज कर्क राशि के जातकों को आज पूरे दिन सौभाग्य का साथ मिलेगा. आज उन्हें सुख-सौभाग्य के साथ धन लाभ भी होगा तो वहीं कन्या राशि के जातकों को आलस्य और क्रोध से बचना होगा. कन्या समेत किन राशियों को आज सावधानी के साथ काम करने होंगे और किन राशियों को किस्मत का साथ मिलेगा, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 01 अक्टूबर 2025, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज मन व्याकुल रहेगा और शरीर में आलस्य छाया रहेगा. स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम हो सकता है. काम में सफलता देर से मिलेगी. विरोधियों के साथ वाद-विवाद टालें. दोपहर के बाद परिस्थिति में सुधार आएगा. आर्थिक योजनाओं को ठीक तरह से पूरा कर सकेंगे. व्यापार या जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो सकता है. प्रेम जीवन में असंतुष्टि छायी रहेगी. दोपहर के बाद कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है.



वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. सरकार विरोधी काम और एक्टिविटी से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. नए काम की शुरुआत ना करें. स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है. मन में किसी बात की चिंता रह सकती है. दूसरों के साथ बातचीत करने में विशेष ध्यान रखें. व्यापार में किसी तरह की मुश्किल हो सकती है. भाग्य का साथ कम ही मिलेगा. अधिकारी से विवाद ना करें. नौकरीपेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में कोई दिक्कत हो सकती है. संतान के विषय में चिंता रहेगी.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजार सकेंगे. दैनिक काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं. मन को प्रसन्न रखने के लिए आप मनोरंजन का सहारा लेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर के बाद मन किसी चिंता में रहेगा. आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे. क्रोध पर संयम रखें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद सामने आ सकता है. आपको ऐसे समय मौन रहकर अपना काम करना चाहिए.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. हालांकि आर्थिक मोर्चे पर आपको अपनों का साथ नहीं मिलेगा. काम में सफलता के कारण यश मिलेगा. दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से हो सकती है. नौकरीपेशा लोग अपने टारगेट को जल्दी पूरा करने की कोशिश में रहेंगे. दोपहर के बाद आप खुद के मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे. परिवार के साथ अच्छे भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे. व्यापार में भागीदारों के साथ लाभदायी विचार-विमर्श होगा. दांपत्यजीवन आनंदयमय रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन थकान रहेगी.



सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. साहित्य और कला में आपकी रुचि रहेगी. पेट से सम्बंधित परेशानी हो सकती है. आपको हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है. अस्वस्थता रहेगी. दोपहर के बाद आर्थिक संकट मिट सकता है. हालांकि आय की दृष्टि से दिन सामान्य ही बना रहेगा. घर का वातावरण आनंदमय रहेगा. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यापार में आपको लाभ होगा. आज आपको दूसरों के साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार से बचना चाहिए, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी मीटिंग में आपका वर्चस्व बढ़ेगा.



कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. किसी बात की चिंता से आप तनाव में रहेंगे. सुबह से लेकर दोपहर तक आलस्य छाया रहेगा. माता का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से खुद को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए. परिजनों के साथ आपका विवाद हो सकता है. धन हानि के भी योग हैं. संतान या परिवार की जरूरत पर धन भी खर्च होगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. हालांकि दोपहर बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है. फिर भी कोशिश करें कि आज आप विवादों से दूर रहेंगे. व्यवसाय में दिन सामान्य बना रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के पास भी कार्यभार अधिक रहेगा.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल है. व्यवसाय में फायदा होगा. नौकरीपेशा लोग अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे. अधीनस्थों का भी सहयोग मिल सकता है. आध्यात्मिक और ज्योतिष जैसे विषयों में आज आपकी रुचि बनी रहेगी. दोपहर के बाद ताजगी और प्रसन्नता का अभाव रहेगा. घर में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में मतभेद उभरकर सामने आ सकते हैं. इस दौरान मौन रहने से काफी समस्याओं का समाधान हो सकेगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य फलदायक है. जरूरत के सामान खरीदने पर धन भी खर्च होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. निर्धारित काम नहीं होने के कारण हताशा का अनुभव होगा. किसी भी महत्वपूर्ण काम का निर्णय आज ना लें. कॅरियर में भी किसी नए पड़ाव को ढूंढने की जगह अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास करें. आप अपने काम से वरिष्ठों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं. परिवार में किसी बात को लेकर विवाद रहेगा. दोपहर के बाद परिजनों तथा भाई-बहनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजार सकेंगे. प्रेम जीवन को आनंददायी बनाने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करेंगे. प्रोफेशनल मोर्चे पर विरोधियों को पराजित कर पाएंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आज स्वस्थ रह पाएंगे. मन में शांति रहेगी.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 अक्टूबर, 2025 बुधवार को धनु राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है. आज भाग्य आपका साथ देगा और आर्थिक रूप से आपको फायदा होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप उत्साही तथा प्रफुल्लित बने रहेंगे. प्रत्येक काम में सफलता मिलने से उत्साह बना रहेगा. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर के बाद आप कुछ दुविधा में रह सकते हैं. व्यवसाय में आपका पैसा निरर्थक खर्च हो सकता है. प्रेम जीवन में आप अपने प्रिय के साथ क्वालिटी समय गुजारने के लिए प्रयासरत रहेंगे. जल्दबाजी में आप किसी मुसीबत को आमंत्रित कर सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही आगे किसी बड़ी चिंता का कारण बनेगी.



मकर (Capricorn)