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Taurus Aaj Ka Rashifal: साझे धन और जिम्मेदारियों पर रहेगा ध्यान, शर्तों को समझकर ही लें फैसला

Taurus Horoscope Today 20 September 2026, Vrishabh Rashifal: धन के मामले में विशेष सावधानी आवश्यक है. यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: साझे धन और जिम्मेदारियों पर रहेगा ध्यान, शर्तों को समझकर ही लें फैसला
Taurus Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 20 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज वृषभ राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे. यह दिन बाहरी गतिविधियों से ज्यादा उन मामलों पर ध्यान देने का संकेत देता है जो सामान्यतः पर्दे के पीछे रहते हैं. आर्थिक जिम्मेदारियां, साझा संसाधन, पुराने कागजात अथवा किसी अधूरे विषय का दूसरा पहलू सामने आ सकता है. आज जल्द निष्कर्ष निकालने के बजाय परिस्थितियों को समझना अधिक लाभकारी रहेगा. 

धन के मामले में विशेष सावधानी आवश्यक है. बैंकिंग, बीमा, टैक्स, ऋण, विरासत या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा कोई विषय सामने आए तो दस्तावेजों को ध्यान से देखें. किसी भुगतान की तारीख भूलने या छोटी शर्त नजरअंदाज करने से परेशानी हो सकती है. अचानक मिलने वाले लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से भी दूरी रखें. 

व्यापारियों के लिए पुराने लेन-देन की समीक्षा उपयोगी रहेगी. किसी ग्राहक या साझेदार से जुड़ी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे की रणनीति बदलने में मदद करे. हालांकि संदेह के आधार पर किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा. व्यवसाय में गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करें और महत्वपूर्ण पासवर्ड, कागजात या वित्तीय विवरण अनावश्यक रूप से साझा न करें. 

नौकरी में आपको ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती. जिम्मेदारी निभाते समय गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होगा. किसी सहकर्मी की निजी चर्चा को कार्यालय की बातचीत का हिस्सा न बनाएं. यदि कोई गलती सामने आती है तो उसे छिपाने के बजाय समाधान तलाशना आपके पक्ष में रहेगा. 

भावनात्मक स्तर पर आज कुछ पुरानी बातें मन को विचलित कर सकती हैं. किसी रिश्ते में विश्वास को लेकर प्रश्न उठे तो बिना प्रमाण कहानी बनाने से बचें. हर मौन का अर्थ नाराजगी नहीं होता. 

परिवार के किसी सदस्य के निजी मामले में जरूरत से अधिक पूछताछ करना भी तनाव बढ़ा सकता है. यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करके ॐ त्र्यम्बकं यजामहे… महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें.
शुभ रंग: गहरा लाल और क्रीम

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