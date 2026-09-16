Taurus Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: कार्यों को समय पर निपटाना जरूरी, लापरवाही बढ़ा सकती है दबाव

Taurus Horoscope Today 16 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal:आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत कार्यप्रणाली और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने से होगी. सुबह 10:50 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे, इसलिए लंबित काम, प्रतिस्पर्धा और छोटी बाधाओं से निपटने की जरूरत रहेगी. इसके बाद चंद्रमा सातवें भाव में गोचर करेंगे. इस समय ध्यान लोगों, समझौतों तथा महत्वपूर्ण मुलाकातों की ओर मुड़ सकता है.

सुबह किसी पुराने काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक मेहनत लग सकती है. जिस व्यक्ति से सहयोग की उम्मीद थी, वह समय पर उपलब्ध न हो तो क्रोध करने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं.

कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता की परीक्षा हो सकती है,लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम करने पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी. प्रतियोगिता या विरोध की स्थिति में भावुक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है. सुबह किए गए छोटे-छोटे काम दिन के दूसरे हिस्से में बड़ा दबाव बनने से रोक सकते हैं.

धन संबंधी मामलों में साझेदारी और दूसरे व्यक्ति से जुड़े खर्च पर नजर रखें. किसी सौदे में आपकी हिस्सेदारी या भुगतान की जिम्मेदारी स्पष्ट न हो तो आगे न बढ़ें. मौखिक वादे की जगह लिखित पुष्टि आपके लिए ज्यादा उचित रहेगी.

व्यक्तिगत संबंधों में दोपहर के बाद सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. हर बात पर सहमति देना जरूरी नहीं है. अपनी असहमति सम्मानपूर्वक रखना आज रिश्ते को कमजोर करने के बजाय अधिक स्पष्ट बना सकता है.

दिनभर लगातार बैठे रहने के बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में चलना लाभकारी रहेगा. मानसिक दबाव को काम की गति बढ़ाकर संभालने की कोशिश न करें.

उपाय: सुबह ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. माता लक्ष्मी के सामने कमल या सफेद पुष्प अर्पित करके घी का दीपक जलाएं.

शुभ रंग: फिरोजी.

