Capricorn Tarot Card Rashifal: अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें, संयम से लें फैसले

Capricorn Tarot Card Horoscope 16 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: पक्ष को लेकर चिंतित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ चल रही समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकलने का प्रयास करें. गैर जरूरी कार्यों में खर्चो पर नियंत्रण रखें. किसी अजनबी या अनजान व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास करना नुकसान दे सकता है. बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग रहें. ऐसे लोगों से दूर रहें, जिन्हें आलोचना करने और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में आनंद आता हो.

व्यवसायिक/ Professional

किसी की कहीं बात की सच्चाई जाने बिना विश्वास न करें. सहयोगियों के साथ मर्यादित व्यवहार करें. बड़े अधिकारियों और वरिष्ठजनों की बातों को अनसुना ना करें. यदि किसी योजना में बदलाव किए जा रहे हैं,तो उन बदलावों पर अपनी राय दी जा सकती है.शांत रहकर अपने विचारों को दबाने का प्रयास न करें.कार्य क्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. इन उतार-चढ़ाव या बदलावों को स्वीकार कर धैर्य और संयम से अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर तनाव न करें. इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

स्वास्थ्य/Health

स्वस्थ जीवन शैली के लिए दिनचर्या और खान-पान व्यवस्थित रखें. इससे मानसिक तनाव भी कम रहेगा.



आर्थिक स्थिति/Finance

नौकरी में आ रहे उतार-चढ़ाव के चलते अपने खर्चों को सीमित करें. अनुपयोगी वस्तुएं न खरीदें.



रिश्ते/Relationship

पिता की तरफ के संबंधियों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है.संपत्ति से संबंधित कागजों और दस्तावेजों को संभाल कर रखें.

