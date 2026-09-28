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Gemini Tarot Card Rashifal: अपनी उपलब्धियों को दें सही दिशा, उच्च पद के लिए बढ़ेंगे अवसर

Gemini Tarot Card Horoscope 28 September: The World की ऊर्जा अपने कलात्मक शौक को नए मंच देने का अवसर, विदेशी संपर्क से जुड़े मामलों महत्वपूर्ण और विदेश की यात्रा या विदेश में नौकरी की संभावना की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Gemini Tarot Card Rashifal: अपनी उपलब्धियों को दें सही दिशा, उच्च पद के लिए बढ़ेंगे अवसर
Gemini Aaj Ka Rashifal 28 September 2026 | Mithun Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 28 September 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: पूर्व से से चल आ रहे प्रयास पूरे हो सकते है. यात्रा, पढ़ाई या इंटरनेशनल संपर्क से जुड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं.अपने कलात्मक शौक को मंच पर पेश करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.परिवार के किसी सदस्य से पैसों को लेकर अनबन हो सकती है.उसकी फिजूलखर्ची और गलत गतिविधियों के कारण उसके खर्चों को सीमित कर सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में चुनौतियां रहेंगी. इस समय कार्य करने के तरीकों पर दोबारा विचार करना होगा.पुराने प्रोजेक्ट को सहमति मिलने की संभावना नजर आ रही है. किसी योजना में नई भूमिका को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी. अपनी उपलब्धियों को व्यवस्थित तरीके से सामने रखें. नौकरी में पदोन्नति के बाद उच्च पद की योग्यता आप में है.इस बात को उच्च अधिकारियों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं. अपने कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता रखें. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health

स्वास्थ्य बिगड़ने  पर चिकित्सक के परामर्शानुसार  खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

परिवार के सदस्यों की फिजूल खर्च को सीमित करें. धन कमाने के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship

किसी की जरूरत से ज्यादा मदद ना करें.इससे वह आपके ऊपर निर्भर हो सकता है.
 

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