विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Tarot Card Rashifal: नौकरी में बदलाव की संभावना, तनाव पर रखें नियंत्रण

Sagittarius Tarot Card Horoscope 16 September:- Four of cups की ऊर्जा निर्णय लेने की क्षमता में कमी में सुधार का प्रयासस्थानांतरण की संभावना से तनाव और सामने आ रही चुनौती पूर्ण स्थितियों को लेकर स्वयं की योग्यता को परखने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं,धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Tarot Card Rashifal: नौकरी में बदलाव की संभावना, तनाव पर रखें नियंत्रण
Sagittarius Tarot Card Horoscope
NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 16 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: किसी करीबी संबंधी से स्थान परिवर्तन की बात कर सकते है.घर की व्यवस्था और सुधार से जुड़े कामों में व्यस्तता बढ़ेगी. जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय समय पर फैसला लें.  परिवार के किसी सदस्य से बहस होने से मन में उदासीनता आ सकती है. सही समय पर लिया सही फैसला आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है. कुछ निजी कार्यों को पूरा करने का दवाब बढ़ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:- नौकरी में काफी उथल-पुथल होने से निराशा आ सकती है.पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है. किसी बड़े क्लाइंट से मिला आर्डर समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है.नई भूमिका चुनौती पूर्ण रहेगी.संसाधनों की कमी का रोना  न रोयें.जो कुछ प्राप्त है ,उसी में कार्य पूरा करने करने का प्रयास करें. कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. ज्यादा सोच विचार से उन अवसरों को प्राप्त करने का हाथ से ज्यादा जा सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:- व्यर्थ की बातों को लेकर तनाव करने से रक्तचाप बढ़ सकता है.जिसके कारण हृदय की गति अनियमित हो सकती है.इस समय तनाव को कम करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.सही अवसर का चयन कर लाभ उठा सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- प्रिय के साथ किसी अन्य व्यक्ति की बोलचाल से शक की स्थिति बन सकती है. प्रिय से बातचीत कर बात समझने का प्रयास करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sagittarius Aaj Ka Rashifal, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com