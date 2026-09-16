Sagittarius Tarot Card Rashifal: नौकरी में बदलाव की संभावना, तनाव पर रखें नियंत्रण

Sagittarius Tarot Card Horoscope 16 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: किसी करीबी संबंधी से स्थान परिवर्तन की बात कर सकते है.घर की व्यवस्था और सुधार से जुड़े कामों में व्यस्तता बढ़ेगी. जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय समय पर फैसला लें. परिवार के किसी सदस्य से बहस होने से मन में उदासीनता आ सकती है. सही समय पर लिया सही फैसला आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है. कुछ निजी कार्यों को पूरा करने का दवाब बढ़ सकता है.
व्यवसायिक/ Professional:- नौकरी में काफी उथल-पुथल होने से निराशा आ सकती है.पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है. किसी बड़े क्लाइंट से मिला आर्डर समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है.नई भूमिका चुनौती पूर्ण रहेगी.संसाधनों की कमी का रोना न रोयें.जो कुछ प्राप्त है ,उसी में कार्य पूरा करने करने का प्रयास करें. कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. ज्यादा सोच विचार से उन अवसरों को प्राप्त करने का हाथ से ज्यादा जा सकता है.
स्वास्थ्य/Health:- व्यर्थ की बातों को लेकर तनाव करने से रक्तचाप बढ़ सकता है.जिसके कारण हृदय की गति अनियमित हो सकती है.इस समय तनाव को कम करने का प्रयास करें.
आर्थिक स्थिति/Finance:- धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.सही अवसर का चयन कर लाभ उठा सकते हैं.
रिश्ते/Relationship:- प्रिय के साथ किसी अन्य व्यक्ति की बोलचाल से शक की स्थिति बन सकती है. प्रिय से बातचीत कर बात समझने का प्रयास करें.
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