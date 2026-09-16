Libra Tarot Card Horoscope: कार्यक्षेत्र में बढ़ेंगे नए संपर्क, पैसों के लेनदेन में सावधानी जरूरी

Libra Tarot Card Horoscope 16 September 2026 Tula Tarot Card Rashifal: बच्चों के कार्यों में उनकी मदद करें. उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी. इस समय परिस्थितियों पर समझदारी से काबू पाने का प्रयास करें. यदि योजनाओं को अमल में लाने में दिक्कतें आ सकती हैं.थोड़ा धैर्य रखें.परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं. निवेश से जुड़े किसी मामले पर पुनः विचार हो सकता है.कुछ पड़ोसियों से आपके विवाद को लेकर परेशान हो सकते हैं. सामने वाला मुश्किलें बढ़ा सकता है.

व्यवसायिक/ Professional:- बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इसका नकारात्मक असर आपके कार्यों की गति में पड़ सकता पड़ेगा आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात का फायदा उठा सकते हैं व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता के नए चलते संपर्क बना सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:- गले की खराश और बुखार से स्वास्थ्य नर्म-गर्म हो सकता है. जिसके चलते कमजोरी महसूस हो सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पैसों के लेनदेन को लेकर सजग रहें. किसी को उधार देते समय पैसों को बिना गिने न दे.

रिश्ते/Relationship:- संतान की उपलब्धि पर घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. ज्यादा व्यस्तता के कारण परिवार की नाराजगी हो सहन करनी पड़ेगी.