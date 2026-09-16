विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card Rashifal: करियर में बदलाव के संकेत, जल्दबाजी से बचें

Aries Tarot Card Horoscope 16 September:- The Moon की ऊर्जा बदलावों को लेकर नकारात्मक विचारों से दूरी, छोटी-छोटी बातों को लेकर जीवनसाथी की भावनाओं को ठेस न पहुंचने की बात और बिना बाजार की स्थिति समझे नए स्टार्टअप शुरू करने की योजना स्थगित की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card Rashifal: करियर में बदलाव के संकेत, जल्दबाजी से बचें
Aries Tarot Card Rashifal
NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 16 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal:- किसी पुराने सपने को साकार करने का प्रयास कर सकते हैं.परिवार के सदस्यों को साथ धार्मिक स्थान की यात्रा की तैयारी करेंगे. जीवन में छोटे-छोटे बदलाव आ सकते हैं. इन बदलावों को लेकर नकारात्मक विचार मन में न लाएं. आने वाले बदलाव लाभदायक परिस्थिति बना सकते हैं. जो जीवन में आगे चलकर सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आ सकती है. जीवनसाथी की समस्याओं को अनसुना न करें. छोटी-छोटी बातों पर सामने वाले की भावनाओं पर ठेस न पहुंचाएं. संतान में आ रहे बदलाव से थोड़े चिंतित हो सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:- कार्य स्थल पर कुछ कार्यों में देरी होने से परेशानी हो सकती है.आ रही प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें. व्यवसाय में किसी भी  अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जल्दबाजी न करें.बिना पढ़े और समझे किसी भी कार्य को सहमति देना नुकसानदायक हो सकता है. थोड़ा समय लें और फिर  फैसला सामने रखें. नौकरी में बदलाव की इच्छा पूरी हो सकती है.मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बिना बाजार की स्थिति समझे बिना नए स्टार्टअप की शुरुआत न करें. 

स्वास्थ्य/Health:- अच्छी दिनचर्या और संतुलित संतुलित खानपान से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्के फुल्के व्यायाम कर शरीर को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- पूर्व में किए गए धन निवेश से प्राप्त प्रतिफल आशानुकूल न होने से चिंतित हो सकते हैं. धन निवेश को फिलहाल स्थगित कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:- प्रेम संबंध को परिजनों की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है. सभी मित्रों के साथ विवाह की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com