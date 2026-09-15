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Sagittarius Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता, व्यवसाय में लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें

Sagittarius Tarot Card Horoscope 15 September:- Seven of wands की ऊर्जा लोगों की गतिविधियों पर नजर, सावधानी और सूझबूझ से पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में लाभ और सभी के साथ मिलजुल कर काम करने की बात लेकर आ सकती है.चलिए जानते हैं ,धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता, व्यवसाय में लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें
धनु राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 15 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता रखें.किसी पारिवारिक मुद्दे पर किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है.पारिवारिक स्थितियों को व्यवस्थित करें. अचानक से आए खर्चों को सीमित करें.गुस्सा और जल्दबाजी परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण रखें. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें.

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों की नजरअंदाज ना करें.विरोधी पक्ष के के बारे में जानकारी अवश्य रखें. परेशानी आने पर सहयोगियों के साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें.कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्यों को पहले पूरा करें. कार्यस्थल पर काम करते समय सावधानी रखें. छोटी मोटी गलतियां भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

स्वास्थ्य/Health

महिलाएं अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखे.मन को तनाव को दूर रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance

अतिरिक्त कमाई के कुछ विकल्प सामने आ सकते हैं.घर की सजावट के लिए खरीदारी करेंगे.

रिश्ते/Relationship

व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है.

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