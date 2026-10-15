Virgo Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ संबंध विच्छेद होने से उदासी, सहकर्मियों के साथ व्यवहार में नम्रता

Virgo Tarot Card Horoscope 15 October 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: अपने जीवन में नए बदलाव लाने का प्रयास कर सकते है. पूर्व में जीवनसाथी के साथ संबंध विच्छेद होने के उदासीन हो सकते है.इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश परिवार के सहयोग से सफल हो सकती है. जो कुछ बीत चुका है, उसे लेकर आगे ना बढ़े. अपने अतीत से सबक में और वर्तमान को बेहतर करने की कोशिश करें. कार्यों में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है.संतान के गलत कार्य का समर्थन न करें.

व्यवसायिक/ Professional

अपने कार्यों को पूरा करते समय आ रही परेशानियों को लेकर उच्च अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाए रखें. दुविधा होने की स्थिति में वरिष्ठ जनों के अनुभव से लाभ उठाने की कोशिश करें. किसी सहकर्मी की निजी जिंदगी का मजाक न उड़ाएं. किसी की आर्थिक स्थिति को हंसी का पात्र न बनाने दे.अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार में नम्रता बनाए रखें. अच्छे व्यवहार का अच्छा प्रतिफल जरूर मिलता है. इस बात पर विश्वास करें.

स्वास्थ्य/Health

अच्छे खान-पान के साथ हल्के-फुल्के व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है. दिनचर्या में योग और नियमित व्यायाम को शामिल करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

कुछ पारिवारिक मामलों के चलते आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है. अनावश्यक खर्चो को सीमित करने का प्रयास करें.

रिश्ते/Relationship

अपने निजी जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें. प्रिय के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होते नजर आएंगे.