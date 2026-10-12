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Scorpio Tarot Card Rashifal: घर की सजावट पर ध्यान, जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत

Scorpio Tarot Card Horoscope 12 October: Seven of swords की ऊर्जा लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय लेने से बचाव, विवाहेत्तर संबंधों से दूरी और पारिवारिक मामले में गहमागहमी होने पर आपसी बातचीत से समस्या के समाधान की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: घर की सजावट पर ध्यान, जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत
Scorpio Aaj Ka Rashifal 12 October 2026 | Vrishchik Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 12 October 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते है. अचानक से किसी समारोह में शामिल होने के कारण अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं.घर की सजावट और बच्चों की जरूरत पर खर्च करेंगे. पारिवारिक मामले में किसी मुद्दे पर गहमागहमी होने से बात को सुलझाना मुश्किल हो सकता है. इस स्थिति में आपसी बातचीत से समस्या का समाधान निकालना बेहतर रहेगा. किसी बाहरी व्यक्ति को इस मामले में शामिल न करें. 

व्यवसायिक/ Professional

किसी व्यावसायिक यात्रा के चलते कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनकी बातें जीवन पर काफी प्रभाव डालेंगी.अपनी सोच और समझ में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे. सामने वाले की बातों से प्रेरित होकर कुछ नए कार्यों की योजना बना सकते हैं. समय पर रुका हुआ पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. महत्वपूर्ण फैसले लेते समय दूसरों की राय अवश्य सुने. लेकिन अंतिम फैसला अपनी सोच समझ से लें. कार्यों के बीच में दूसरों को हस्तक्षेप न करने दें. 

स्वास्थ्य/Health

नाक की हड्डी बढ़ने के कारण सांस लेने में परेशानी अनुभव हो सकती है. चिकित्सक चिकित्सा का परामर्श दे सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी गलत कार्य के चलते किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते है. इससे बाहर निकालने के काफी पैसा खर्च हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship

विवाहोत्तर सम्बन्धों से दूर रहें.पति-पत्नी के मामले में दखलंदाजी न करें.
 

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