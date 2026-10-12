Aaj Ka Rashifal: मेष, सिंह और मीन राशि वाले जान लें आज का हाल, किसे मिलेगा फायदा और किसे रहना होगा सतर्क?

आज 12 अक्टूबर 2026 सोमवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. ज्योतिषचार्य आचार्य मदन मोहन के अनुसार, कुछ राशियों के लिए नौकरी और कारोबार में नए अवसर बन सकते हैं तो कुछ लोगों को बातचीत में संयम रखने और विवादों से दूर रहने की जरूरत होगी. कहीं रुके हुए काम पूरे होने की संभावना जताई गई है तो कहीं परिवार और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की सलाह है. अगर आप दिन की शुरुआत शुभ रंग, भाग्य अंक और दान के उपायों के साथ करना चाहते हैं तो यहां मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल पढ़ सकते हैं. ध्यान रखें कि राशिफल ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. इसे निश्चित भविष्यवाणी न मानें.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सोमवार का दिन नए काम शुरू करने और सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. मेहनत के दम पर सम्मान बढ़ सकता है और घर-परिवार में चहल-पहल बनी रह सकती है. किसी कानूनी विवाद में नया मोड़ आने की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. नए संबंधों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: लाल

दान: अनार

वृष राशि

वृष राशि के जातकों को कारोबार और साझेदारी से जुड़े फैसले लेते समय परिस्थितियों को समझने की सलाह है. व्यापार में पूंजी निवेश फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में स्थान परिवर्तन करने से बचें. मकान या दुकान से जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है. किसी योजना को पूरा करने में मित्रों का सहयोग मिल सकताा है. किसी परिचित की बातों से परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखें.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: नीला

दान: पक्षियों को दाना डालें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के अधूरे काम पूरे होने की उम्मीद है. नए मित्रों से संपर्क बन सकता है और सामाजिक दायरा बढ़ सकता है. किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए खरीदारी की योजना भी बन सकती है. हालांकि, बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा. छोटी-सी बात पर विवाद करने से बचें. पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी जताई गई है.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: हरा

दान: दूध

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को दिन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. किसी काम में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन उसमें देरी भी हो सकती है. दूर स्थान से कोई समाचार मिल सकता है या यात्रा की योजना बन सकती है. कारोबार में फायदाा होने और घर के लिए कोई उपयोगी सामान खरीदने के संकेत हैं. ऐसे में समय का सही इस्तेमाल करें और फैसले लेते समय मन को शांत रखें.

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भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सफेद

दान: नमक

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए दिन नई शुरुआत करने और लंबित काम आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है. विरोधियों की वजह से आ रही परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में मन लग सकता है. घर-परिवार की समस्याओं को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. छोटी यात्रा मनोरंजक रह सकती है और किसी मांगलिक काम की योजना भी आगे बढ़ सकती है.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: संतरी

दान: सेब

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह है जो बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन उनका साथ नहीं निभाते. मेहनत से अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. जमीन या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. हालांकि, खानपान और दिनचर्या का ध्याान रखना जरूरी है. सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने के बजाय अपने जरूरी कामों पर ध्यान दें.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी

दान: पुराने कपड़ों का दान करें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत बताए गए हैं. अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन कानूनी या मानसिक तनाव से जुड़ी स्थितियों में सावधानी बरतें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति पर भी आंख मूंदकर विश्वास करने से बचें. संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है. विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी दिन उम्मीद जगाने वाला हो सकता है.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: सिल्वर

दान: मछलियों को आटे की छोटी गोलियां दें, जहां ऐसा करना सुरक्षित और उचित हो.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलने और नौकरी में तरक्की के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से मुलाकात फायदेमंद हो सकती है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. लंबी यात्रा की योजना भी बन सकती है. हालांकि, किसी के साथ बेवजह बहस या गलतफहमी से बचें. समय का सही इस्तेमााल करने से काम पूरे करने में मदद मिल सकती है.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: क्रीम

दान: सरसों का तेल

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को कामकाज में सुस्ती से बचने और नए अवसरों का लाभ उठाने की सलाह है. बातचीत में संयम रखें, क्योंकि कठोर शब्द पारिवारिक या व्यावसायिक विवाद बढ़ा सकते हैं. कोई सुखद समाचार मिल सकता है. अधूरे काम पूरे करने में दूसरों का सहयोग मिलने की संभावना है. समय के अनुसार अपनी कार्ययोजना में बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: केसरिया

दान: चने की दाल

मकर राशि

मकर राशि वालों की घर और दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. अपने अनुभव और समझदारी से आप काम संभाल सकते हैं. पड़ोसियों या परिचितों के साथ किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें. अनजान लोगों पर जल्दी भरोसाा न करें. सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है और प्रेम संबंधों में भी व्यस्तता रह सकती है.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: काला

दान: गुड़

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोग नया काम शुरू करने पर विचार कर सकते हैं और जरूरत के समय आर्थिक मदद भी मिल सकती है. परिवार के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन का अवसर बन सकता है. हालांकि, जल्दबाजी में किसी से दोस्ती करने से बचें. खर्च बढ़ने की संभावना को देखते हुए बजट पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: काला

दान: हरा चारा

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए धार्मिक गतिविधियों में मन लगाने और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के संकेत हैं. नौकरी में पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने से खुशी मिल सकती है. हालांकि, किसी के साथ बेवजह विवाद होने की आशंका है इसलिए बहस से दूर रहें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और जरूरत महसूस होने पर आरााम करें या चिकित्सकीय सलाह लें.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: नारंगी

दान: केला

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