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Pisces Tarot Card Rashifal: काम में अपनों की दखलंदाजी से परेशानी, नए कारोबार की योजना संभव

Pisces Tarot Card Horoscope 12 October: The Chariot की ऊर्जा अपने विचारों में सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास, लोगों के हस्तक्षेप से अपने कार्यों को दूर रखने की कोशिश और जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ते का चयन करने की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: काम में अपनों की दखलंदाजी से परेशानी, नए कारोबार की योजना संभव
Pisces Aaj Ka Rashifal 12 October 2026 | Meen Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 12 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal: अपने रिश्तों में सुधार लाने के प्रयास कम कर सकते हैं. सामने वाले को कुछ भी  समझने की कोशिश जीवन में तनाव को बढ़ा सकती है.  अन्य लोगों की बातों में जीवन साथी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकता है. इस स्थिति में सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें. किसी की बातों में आकर गलत प्रस्ताव स्वीकार न करें. यदि किसी कार्य को लेकर संदेह बना हुआ है. तो उस कार्य को न करना ही बेहतर रहेगा. ऐसे लोगों से रिश्ते सामान्य रखें, जो आपकी बातों को अपने फायदे के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं. ऐसे लोग आपके कार्यों में नुकसान या रुकावट ला सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

अपनी व्यवसायिक जीवन में किसी भी मित्र या परिजन को दखल ना देना. अपने सहज स्वभाव का लोगों को फायदा ना उठाने दें.कार्यों को पूर्ण करते समय किसी सहकर्मी की दखलअंदा जी आपको परेशान कर सकती है. इस विषय पर उच्च अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करें. अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को अनदेखा न करें.व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी के कार्यों की जानकारी रखना आपके लिए बेहतर साबित होगी. इससे आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी. 

स्वास्थ्य/Health

पैरों दर्द को चलते परेशानी हो सकती है.बार-बार फिजियोथैरेपिस्ट के यहां जाना परेशान करेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत पर विचार करेंगे. 

रिश्ते/Relationship

पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी. पति-पत्नी के बीच के संबंध बेहतर हो  होंगे.
 

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