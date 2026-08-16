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टाइल की लाइनों की गंदगी और दाग नेचुरली कैसे साफ करें, ये है 5 आसान तरीके, एकदम चमक उठेगी टाइल्स

अगर, आपके घर पर भी टाइल्स की लाइनें गंदी हो गई हैं और उन्हें फिर से पहले जैसा चमकदार बनाए रखना है, तो आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण और प्राकृतिक चीजें ग्राउट को फिर से साफ और चमकदार बनाने में मदद कर सकती हैं.

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टाइल की लाइनों की गंदगी और दाग नेचुरली कैसे साफ करें, ये है 5 आसान तरीके, एकदम चमक उठेगी टाइल्स
टाइल साफ करने के तरीके

कई बार जब आप बाथरूम की सफेद टाइलों के बीच की ग्राउट यानी लाइनों को देखते हैं, तो वह पहले जैसी सफेद नहीं दिखती. जबकि रोजाना पोछा लगाने के बावजूद उस पर जमी गंदगी, साबुन की परत और फफूंदी आसानी से नहीं हटती. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ग्राउट की सतह खुरदरी और छिद्रदार होती है, जो गंदगी को जल्दी सोख लेती है. अगर, आपके घर पर भी टाइल्स की लाइनें गंदी हो गई हैं और उन्हें फिर से पहले जैसा चमकदार बनाए रखना है, तो इसे साफ करने के लिए आपको तेज केमिकल वाले महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण और प्राकृतिक चीजें ग्राउट को फिर से साफ और चमकदार बनाने में मदद कर सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं ऐसे 7 आसान और प्राकृतिक उपाय, जिनसे आप बाथरूम की ग्राउट को दोबारा नई जैसी बना सकते हैं.

बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट

अगर ग्राउट पर सिर्फ रोजमर्रा की गंदगी जमी है और दाग बहुत पुराने नहीं हैं, तो बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट सबसे आसान उपाय है. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को पुराने टूथब्रश या छोटे ब्रश की मदद से ग्राउट लाइनों पर लगाएं. इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, ताकि बेकिंग सोडा गंदगी को ढीला कर सके. इसके बाद ब्रश से हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाकर रगड़ें और साफ पानी से धो लें. यह तरीका इतना सौम्य है कि नियमित सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ग्राउट को नुकसान नहीं पहुंचाता.

बेकिंग सोडा और सिरका

हल्की गंदगी और फीके पड़ चुके ग्राउट को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सफेद सिरका बहुत कारगर माना जाता है. सबसे पहले ग्राउट लाइनों पर अच्छी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें. इसके बाद ऊपर से सफेद सिरका स्प्रे करें या डालें. सिरका और बेकिंग सोडा के मिलने पर जो झाग बनता है, वह ग्राउट की सतह में फंसी गंदगी को ढीला करने में मदद करता है. इसे कुछ मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर सख्त ब्रश से अच्छी तरह रगड़ें और साफ पानी से धो लें. गंदगी हटाने के लिए यह एक आसान और असरदार घरेलू उपाय है.

बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड

अगर ग्राउट समय के साथ पीला, भूरा या काला पड़ गया है, तो बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण काफी मददगार हो सकता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हल्के प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्लोरीन ब्लीच जैसी तेज गंध नहीं होती. इसके लिए 2 हिस्से बेकिंग सोडा और 1 हिस्सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को ग्राउट लाइनों पर समान रूप से लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से रगड़कर साफ पानी से धो लें. ध्यान रखें कि जितना पेस्ट चाहिए उतना ही बनाएं, क्योंकि मिलाने के बाद इसकी प्रभावशीलता धीरे-धीरे कम होने लगती है.

नींबू का रस और बेकिंग सोडा

अगर ग्राउट पर हार्ड वॉटर के दाग या खनिज पदार्थों की परत जम गई है, तो नींबू का रस और बेकिंग सोडा अच्छा विकल्प हो सकता है. नींबू की प्राकृतिक अम्लीयता और बेकिंग सोडा की हल्की स्क्रबिंग क्षमता मिलकर सफाई को आसान बना देते हैं. ताजा नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे ग्राउट लाइनों पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. फिर ब्रश से अच्छी तरह रगड़ें और पानी से साफ कर लें. इससे ग्राउट साफ होने के साथ-साथ बाथरूम में ताजगी भरी खुशबू भी बनी रहती है.

डिश सोप और गर्म पानी

रसोई की टाइलों के बीच जमी ग्राउट में अक्सर साबुन या फफूंदी नहीं, बल्कि तेल और खाने के कणों की गंदगी होती है. ऐसे में तेज एसिडिक क्लीनर की बजाय डिश सोप और गर्म पानी ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं. एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा सा डिश सोप मिलाएं. इस मिश्रण को ब्रश या कपड़े की मदद से ग्राउट लाइनों पर लगाएं और लगभग 5 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद ब्रश से रगड़कर साफ कर लें. यह तरीका खासतौर पर किचन फर्श और किचन बैकस्प्लैश की सफाई के लिए काफी उपयोगी और सुरक्षित माना जाता है.

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