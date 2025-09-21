Surya Grahan 2025: साल के आखिरी सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

Solar Eclipse 2025 Do's and Don'ts for Pregnant Women: जिस पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी आज वह सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त हो रहा है. पंचांग के अनुसार आज आश्विन मास की अमावस्या पर ग्रहण का योग बन रहा है, जो भारत में भले ही न दिखाई दे लेकिन दुनिया के तमाम देशों पर इसे देखा जा सकेगा. ऐसे में धर्मशास्त्र के जानकारों का कहना है कि न्यूजीलैंड, मलेशिया के पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिमी अटार्टिका जहां पर यह ग्रहण नजर आएगा, वहां सनातन परंपरा को मानने वालों को सूतक काल संबंधी सभी नियम मानने चाहिए.

सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूतक लगते ही कुछेक कार्यो को करने के लिए मना किया गया है. आइए जानते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन कार्यों को करने से बचना चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं की उसकी छाया में जाने से परहेज करना चाहिए और उसे देखने की भूल गलती नहीं करनी चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक उर्जा सक्रिय हो जाती है, जिससे बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को घर के भीतर ही रहना चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि संभव हो तो गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचना चाहिए लेकिन यदि ऐसा न कर पाएं तो किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन तुलसी के साथ करना चाहिए.

गर्भवती महिला को सूर्य ग्रहण के दौरान पानी में भी तुलसीदल डालकर पीना चाहिए. सूर्य ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही जल के पात्र में तुलसी दल डाल देना चाहिए.

सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जैसे इस दौरान चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही सिलाई-कढ़ाई का कार्य करना चाहिए. गर्भवती महिला को सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून आदि नहीं काटना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं को सूतक लगने के बाद सोना नहीं चाहिए. सूर्य ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए.

धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने आराध्य देवता के मंत्र का मन ही मन में अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उसके दोष को दूर करने के लिए गर्भवती महिला को स्नान अवश्य करना चा​हिए.

हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी ऐसे स्थान पर जाने की बिलकुल गलती नहीं करनी चाहिए जहां निगेटिव एनर्जी होने की आशंका है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)