Surya gochar 2025: सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष-धनु समेत 6 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, जानें अपनी किस्मत का भी हाल

Sun transit in Gemini 2025: ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 की सुबह बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों का गुडलक काम करेगा तो तो वहीं कुछ राशियों को बैडलक से बचने के लिए सावधान रहना पड़ेगा. सूर्य के कन्या राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Sun transit in Gemini 2025 Horoscope: सूर्य के कन्या राशि में गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव

Sun transit in Gemini 2025 Horoscope: ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य का हर महीने राशि परिवर्तन होता है. सितंबर महीने में सूर्य देव सिंह राशि से निकल कर कन्या राशि में जाएंगे. हर वर्ष सूर्य का गोचर जब कन्या राशि में प्रवेश करता है, तब कन्या संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. 2025 में यह संक्रांति 17 सितंबर को प्रातः 7:23 बजे होगी. यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य, कन्या राशि में प्रवेश कर पृथ्वी तत्व को बल देता है और जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन, स्वास्थ्य, तर्कशक्ति और कर्मप्रधान दृष्टिकोण को बढ़ाता है.

कन्या राशि बुध की राशि है, अतः इस गोचर से बुध के गुण – विवेक, प्रबंधन क्षमता, लेखन, वक्तृत्व, चिकित्सा और गणितीय समझ – अधिक सक्रिय हो जाते हैं. आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्या एवं वास्तुविद डॉ. नीती शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन (Sun Transit 2025) का मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों को करके इन राशियों के जातक इसकी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं.

मेष (Aries)

सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होगा. यह समय शत्रु नाश, ऋण मुक्ति और कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में विजय का है. हालांकि स्वास्थ्य में छोटी-छोटी समस्याएं रह सकती हैं.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और प्रतिदिन “ॐ ह्रीं सूर्याय नमः” का जाप करें.

वृषभ (Taurus)

यह गोचर पंचम भाव में आएगा. विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है. संतान सुख की प्राप्ति होगी और प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी.

उपाय: देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और बच्चों को मीठा बांटें.

मिथुन (Gemini)

सूर्य आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा. घर-परिवार, वाहन और संपत्ति से जुड़ी बातें महत्वपूर्ण होंगी. माता से संबंधों में सुधार होगा, किंतु मानसिक बेचैनी भी रह सकती है.

उपाय: गौमाता को हरा चारा खिलाएं और घर में पीली सरसों का धूप करें.

कर्क (Cancer)

यह गोचर तृतीय भाव में होगा. साहस, पराक्रम और भाइयों के साथ सहयोग बढ़ेगा. यात्राओं के योग भी प्रबल रहेंगे. नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.

उपाय: छोटे भाई-बहनों को उपहार दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

सिंह (Leo)

सूर्य द्वितीय भाव में आएगा. वाणी में कठोरता आ सकती है, परंतु धन लाभ के अवसर भी बढ़ेंगे. परिवार में कोई मांगलिक कार्य संभव है.

उपाय: शहद का दान करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

कन्या (virgo)

सूर्य आपके लग्न में आएगा. यह समय आत्मविश्वास, नेतृत्व और व्यक्तित्व में तेज लाएगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है.

उपाय: सूर्यदेव को जल में लाल पुष्प और अक्षत डालकर अर्घ्य दें.

तुला (Libra)

यह गोचर आपके द्वादश भाव में होगा. व्यय अधिक होगा, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र और चावल का दान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेगा. लाभ, उन्नति और नए संपर्कों से फायदा होगा. मित्रों से सहयोग मिलेगा और धन की वृद्धि होगी.

उपाय: सूर्य को लाल वस्त्र चढ़ाएं और रविवार को गुड़-गेंहू का दान करें.

धनु (Sagittarius)

यह गोचर दशम भाव में होगा. करियर और कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन संभव है. पदोन्नति और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है.

उपाय: पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

मकर (Capricorn)

सूर्य का गोचर नवम भाव में आएगा. भाग्य वृद्धि, धर्म-कर्म में रुचि और लंबी यात्राओं के योग हैं. शिक्षा और आध्यात्मिकता में सफलता मिलेगी.

उपाय: गरीबों को अन्न का दान करें और रविवार को सूर्य मंदिर जाएं.

कुंभ (Aquarius)

यह गोचर अष्टम भाव में होगा. अचानक लाभ के योग हैं, परंतु स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

मीन (Pisces)

सूर्य सप्तम भाव में आएगा. दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. बिज़नेस पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी है. किंतु संबंधों में ईमानदारी से सफलता मिलेगी.

उपाय: अपनी पत्नी या जीवनसाथी को लाल वस्त्र भेंट करें और रविवार उपवास रखें.

निष्कर्ष

कन्या संक्रांति का यह गोचर जीवन के हर क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है. यदि हम सूर्य देव के प्रति आस्था रखकर प्रतिदिन अर्घ्य दें, दान करें और ऊपर बताए गए सरल उपाय अपनाएं तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होकर जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

