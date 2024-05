मई में नई गाड़ी, घर या शादी करने की है तैयारी तो यह महीना है सबसे ज्यादा सही, यह रहे शुभ मुहूर्त के योग

May shubh muhurat 2024 for marriage : मई में विवाह मुहूर्त 2024.

Shubh Muhurat In May 2024: सनातन धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर किए जाते हैं. शुभ मुहूर्त (Shubh muhurat) में किए गए कार्यों को देवी देवताओं का अशीर्वाद प्राप्त होता है. मई का माह शुरू होने वाला है और पंचांग के अनुसार मई माह में शुभ और मांगलिक कार्यों के कई शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat in May) और योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं मई माह में विवाह (Marriage Muhurat in May) और गृह प्रवेश (Griha Pravesh Mmuhurat in May) के शुभ मुहूर्त कब कब हैं…