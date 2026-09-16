Sagittarius Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: मिल सकते हैं लाभ के नए अवसर, बड़े वादों में सावधानी जरूरी

Sagittarius Horoscope Today 16 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal:आज सुबह धनु राशि वालों के लिए लाभ और संपर्कों का पक्ष मजबूत रह सकता है. चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से किसी परिचित, पुराने ग्राहक या सामाजिक संपर्क के माध्यम से उपयोगी सूचना मिल सकती है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा. कोई रुका हुआ काम अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ने का रास्ता खोज सकता है. हालांकि हर अवसर को लाभदायक मान लेना उचित नहीं होगा; उसकी वास्तविक उपयोगिता समझना जरूरी रहेगा.

व्यवसाय में नेटवर्किंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. किसी नए व्यक्ति से परिचय भविष्य में काम आ सकता है. बिक्री, कमीशन या लक्ष्य आधारित काम करने वालों को अपेक्षाकृत बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है. फिर भी बड़े ऑर्डर के लालच में अपनी क्षमता से अधिक वादा न करें. समय पर काम पूरा न हुआ तो बनी हुई छवि प्रभावित हो सकती है. नौकरी में टीम से जुड़ा कोई लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों की सहायता लेने में संकोच न करें, लेकिन काम का अंतिम निरीक्षण स्वयं करें. किसी उपलब्धि को लेकर उत्साह रहेगा, फिर भी वरिष्ठों के सामने अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करना ठीक नहीं होगा.

सुबह आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. किसी पुराने भुगतान की उम्मीद बन सकती है. यदि अतिरिक्त धन हाथ आए तो उसका पूरा हिस्सा खर्च करने के बजाय बचत के लिए अलग रखें. मित्र की सलाह पर जोखिम वाले निवेश में उतरने से बचना बेहतर रहेगा. 10:50 बजे के बाद चंद्रमा बारहवें भाव में चले जाएंगे.

इसके बाद खर्च और मानसिक थकान बढ़ सकती है. अचानक यात्रा, ऑनलाइन भुगतान या किसी पुराने दायित्व के कारण अतिरिक्त रकम निकल सकती है. शाम के समय अकेले रहने की इच्छा हो तो इसे नकारात्मक न समझें; कुछ समय शांत रहना विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा. दूर स्थान से जुड़े किसी काम में देरी संभव है. ईमेल, दस्तावेज या समयसीमा की एक बार फिर पुष्टि करें. रात में देर तक जागकर काम करने से अगले दिन की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है.

उपाय: सुबह ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके पीले पुष्प चढ़ाएं.

शुभ रंग: हल्का पीला